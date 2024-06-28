https://ria.ru/20240628/pentagon-1955982350.html

"Погибли американцы". Пентагон обвинили в серии катастроф

"Погибли американцы". Пентагон обвинили в серии катастроф - РИА Новости, 28.06.2024

"Погибли американцы". Пентагон обвинили в серии катастроф

Регулярные катастрофы с участием конвертоплана V-22 Osprey показывают, что увлечение Пентагона излишне сложной техникой опасно для армии, пишет старший научный... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T03:35

2024-06-28T03:35

2024-06-28T07:28

в мире

министерство обороны сша

вооруженные силы сша

f-35

osprey (конвертоплан)

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Регулярные катастрофы с участием конвертоплана V-22 Osprey показывают, что увлечение Пентагона излишне сложной техникой опасно для армии, пишет старший научный сотрудник Центра Стимсона Дэн Грейзер в статье для Responsible Statecraft. По его данным, машина не только оказалась хуже традиционных вертолетов, но и привела к гибели 62 человек с момента принятия на вооружение в 1989 году."Только за последние два года двадцать юных американцев погибли в серии катастроф V-22 Osprey. <...> Немудрено зациклиться на изъянах Osprey. <...> Однако при этом остается за кадром, что Osprey — лишь одно из множества закупочных фиаско Министерства обороны", — отметил аналитик.Среди других образцов вооружений, совершенно не оправдавших огромные затраты на разработку и производство, эксперт назвал эсминцы класса Zumwalt, провальную армейскую программу "Боевые системы будущего" и истребитель пятого поколения F-35 Lightning.Закупочные неудачи военного ведомства привели к вполне реальным проблемам в обеспечении вооруженных сил. По словам Грейзера, американский флот списывает корабли быстрее, чем получает новые, а ВВС располагают в два раза меньшим числом истребителей, чем в 1990 году."Во многих отношениях программа Osprey стала предвестником эры сверхсложного оружия. И доколе эта тенденция сохраняется, командование будет требовать больше денег на бесполезные закупки, которые не только не работают, как полагается, но и постепенно подрывают эффективность вооруженных сил США.", — резюмировал он.В начале июня в конгрессе прошли слушания по поводу участившихся аварий с участием военных конвертопланов Osprey. Представители Пентагона пообещали законодателям разрешить технические проблемы машины до середины 2025 года. Однако до тех пор многие конвертопланы продолжат совершать полеты, заявил вице—адмирал Карл Чеби.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240415/flot-1939662906.html

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в мире, министерство обороны сша, вооруженные силы сша, f-35, osprey (конвертоплан)