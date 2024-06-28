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Орбан проголосовал против назначения фон дер Ляйен главой ЕК, пишут СМИ - РИА Новости, 28.06.2024
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12:17 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/orban-1956068035.html
Орбан проголосовал против назначения фон дер Ляйен главой ЕК, пишут СМИ
Орбан проголосовал против назначения фон дер Ляйен главой ЕК, пишут СМИ - РИА Новости, 28.06.2024
Орбан проголосовал против назначения фон дер Ляйен главой ЕК, пишут СМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС проголосовал против назначения Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, поддержал кандидатуру Антонио РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:17
2024-06-28T12:17
в мире
венгрия
брюссель
португалия
урсула фон дер ляйен
антониу кошта
кайя каллас
евросоюз
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС проголосовал против назначения Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, поддержал кандидатуру Антонио Кошты на должность главы Евросовета и воздержался при голосовании о назначении Каи Каллас главой дипломатии ЕС, сообщила газета Politico со ссылкой на европейского дипломата. "Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан голосовал против второго срока Урсулы фон дер Ляйен, воздержался от голосования по Кае Каллас на пост главы дипломатии ЕС и голосовал за Антонио Кошту в качестве главы Евросовета", - говорится в сообщении. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили предложенных ранее кандидатов на высшие посты в евроинституты, предложив Европейскому парламенту кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок во главе Еврокомиссии, экс-премьера Португалии Антониу Кошту на пост главы Евросовета, а премьер-министра Эстонии Каи Каллас - на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони воздержалась при голосовании за кандидатуру фон дер Ляйен для переизбрания на пост главы Еврокомиссии и проголосовала против кандидатур Кошты и Каллас.
https://ria.ru/20240628/lyayen-1955972786.html
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в мире, венгрия, брюссель, португалия, урсула фон дер ляйен, антониу кошта, кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия, евросовет
В мире, Венгрия, Брюссель, Португалия, Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта, Кайя Каллас, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет
Орбан проголосовал против назначения фон дер Ляйен главой ЕК, пишут СМИ

Орбан голосовал против фон дер Ляйен, за Кошту и воздержался по Каллас

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС проголосовал против назначения Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, поддержал кандидатуру Антонио Кошты на должность главы Евросовета и воздержался при голосовании о назначении Каи Каллас главой дипломатии ЕС, сообщила газета Politico со ссылкой на европейского дипломата.
"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан голосовал против второго срока Урсулы фон дер Ляйен, воздержался от голосования по Кае Каллас на пост главы дипломатии ЕС и голосовал за Антонио Кошту в качестве главы Евросовета", - говорится в сообщении.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
В ЕС согласовали кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК
00:41
Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили предложенных ранее кандидатов на высшие посты в евроинституты, предложив Европейскому парламенту кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок во главе Еврокомиссии, экс-премьера Португалии Антониу Кошту на пост главы Евросовета, а премьер-министра Эстонии Каи Каллас - на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони воздержалась при голосовании за кандидатуру фон дер Ляйен для переизбрания на пост главы Еврокомиссии и проголосовала против кандидатур Кошты и Каллас.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
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В миреВенгрияБрюссельПортугалияУрсула фон дер ЛяйенАнтониу КоштаКайя КалласЕвросоюзЕврокомиссияЕвросовет
 
 
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