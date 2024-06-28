https://ria.ru/20240628/orban-1956068035.html

Орбан проголосовал против назначения фон дер Ляйен главой ЕК, пишут СМИ

Орбан проголосовал против назначения фон дер Ляйен главой ЕК, пишут СМИ - РИА Новости, 28.06.2024

Орбан проголосовал против назначения фон дер Ляйен главой ЕК, пишут СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС проголосовал против назначения Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, поддержал кандидатуру Антонио РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T12:17

2024-06-28T12:17

2024-06-28T12:17

в мире

венгрия

брюссель

португалия

урсула фон дер ляйен

антониу кошта

кайя каллас

евросоюз

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС проголосовал против назначения Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, поддержал кандидатуру Антонио Кошты на должность главы Евросовета и воздержался при голосовании о назначении Каи Каллас главой дипломатии ЕС, сообщила газета Politico со ссылкой на европейского дипломата. "Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан голосовал против второго срока Урсулы фон дер Ляйен, воздержался от голосования по Кае Каллас на пост главы дипломатии ЕС и голосовал за Антонио Кошту в качестве главы Евросовета", - говорится в сообщении. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили предложенных ранее кандидатов на высшие посты в евроинституты, предложив Европейскому парламенту кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок во главе Еврокомиссии, экс-премьера Португалии Антониу Кошту на пост главы Евросовета, а премьер-министра Эстонии Каи Каллас - на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони воздержалась при голосовании за кандидатуру фон дер Ляйен для переизбрания на пост главы Еврокомиссии и проголосовала против кандидатур Кошты и Каллас.

https://ria.ru/20240628/lyayen-1955972786.html

https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1952121577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, брюссель, португалия, урсула фон дер ляйен, антониу кошта, кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия, евросовет