https://ria.ru/20240628/ochevidets-1955980638.html

Гость из Петербурга рассказал, что увидел во время удара по Севастополю

Гость из Петербурга рассказал, что увидел во время удара по Севастополю - РИА Новости, 28.06.2024

Гость из Петербурга рассказал, что увидел во время удара по Севастополю

Житель Санкт-Петербурга по имени Алексей рассказал РИА Новости, что в момент удара ракетами ATACMS по пляжу Учкуевка он находился на соседнем пляже в двух... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T03:08

2024-06-28T03:08

2024-06-28T03:08

специальная военная операция на украине

севастополь

санкт-петербург

обстрел севастополя ракетами atacms

вооруженные силы украины

россия

atacms

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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга по имени Алексей рассказал РИА Новости, что в момент удара ракетами ATACMS по пляжу Учкуевка он находился на соседнем пляже в двух километрах и видел сначала ракеты, а потом - фонтаны в море. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя . По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей. Как рассказал Алексей, он приехал в Севастополь из Санкт-Петербурга к родителям. В день трагедии он отдыхал на пляже в Любимовке, примерно в 2-3 километрах от Учкуевки. "Я видел это все. Все очень быстро произошло. Прямо над нами - две ракеты, а потом начались взрывы какие-то по бокам где-то. И потом я просто взглянул в бок и увидел фонтаны в воде" , - рассказал мужчина. По его словам, люди на его пляже не испугались, никто не побежал прятаться, и он тоже. "Потому что люди привыкли уже к эти взрывам", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955740126.html

https://ria.ru/20240627/ochevidets-1955752176.html

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севастополь, санкт-петербург, обстрел севастополя ракетами atacms, вооруженные силы украины, россия, atacms