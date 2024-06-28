https://ria.ru/20240628/naznacheniya-1956204400.html

СМИ: назначения на ключевые посты в ЕС проходят непрозрачно

СМИ: назначения на ключевые посты в ЕС проходят непрозрачно - РИА Новости, 28.06.2024

СМИ: назначения на ключевые посты в ЕС проходят непрозрачно

Назначения на ключевые должности в институтах Евросоюза проходят непрозрачно и по заранее прописанному сценарию, пишут бельгийские СМИ. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T18:48

2024-06-28T18:48

2024-06-28T18:48

в мире

россия

брюссель

эстония

урсула фон дер ляйен

антониу кошта

кайя каллас

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Назначения на ключевые должности в институтах Евросоюза проходят непрозрачно и по заранее прописанному сценарию, пишут бельгийские СМИ. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе в четверг большинством голосов выдвинули заранее известных кандидатов на все высшие политические посты в евроинституты. Назначение на пост главы Евросовета получил социалист экс-премьер Португалии Антониу Кошта, на место главы европейской дипломатии вместо Жозепа Борреля предложили представительницу либеральных политсил премьер-министра Эстонии Кайю Каллас. Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вполне ожидаемо предложена в качестве кандидата на второй срок во главе ЕК. Теперь ее должен утвердить Европарламент голосованием 16 июля. За фон дер Ляйен должны проголосовать минимум 361 депутат из 720. "Все было написано заранее политическими объединениями, но лидеры ЕС все-таки, хоть и недолго, но сохраняли интригу, потому что договоры предусматривают, что именно главы государств и правительств принимают решения, а не политические объединения", - говорится в статье бельгийского франкоязычного телеканала RTBF. При этом телеканал отмечает, что за столом переговоров было пять из 27 членов Евросовета, которые не поддерживали назначения, но их мнения учтены не были, так как для утверждения кандидатур достаточно большинства голосов. В частности, несогласия с кадровыми назначениями высказывали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава правительства Италии Джорджа Мелони. Крайне правые политические силы, которые представляют эти политики, оказались за бортом принятия решений, несмотря на то, что они стали фактически третьей силой по итогам выборов в Европарламент, обогнав либералов. Невзирая на это, все ключевые должности поделили между собой правоцентристы, либералы и социал-демократы, сохранившие уже существующую комфортную для них правящую коалицию. Либеральный евродепутат Софи Инт Велд утверждает, что даже избрание Папы Римского "проходит более прозрачно", чем назначение председателя Европейской комиссии. "Зачем мы просим граждан приходить на избирательные участки, если руководители ЕС уже были назначены главами правительств?" - приводит RTBF слова евродепутата. По ее мнению, "в ЕС наблюдается "большой дефицит демократии". Особое возмущение депутата вызвал тот факт, что в переговоры глав государств и правительств о распределении ключевых должностей в евроинститутах включили также пост спикера Европарламента, к которому они формально не имеют никакого отношения. Бельгийская глазета Soir, в свою очередь, указывает, что при "кастинге" кандидатов на ведущие роли в ЕС учитывалась и их совместимость, учитывая всем известные противоречия между действующим главой Евросовета Шарлем Мишелем и фон дер Ляйен. "Переговорщики предварительно убедились, что немка (фон дер Ляйен) и португалец (Антониу Кошта) смогут работать вместе в более конструктивной манере", - указывает издание. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил журналистам, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не является сторонницей нормализации отношений ЕС и России, премьер-министр Эстонии Кая Каллас тоже хорошо известна русофобскими заявлениями, поэтому для России "ничего не меняется". Он добавил, что перспективы отношений Москвы и Брюсселя плохие. -0-

https://ria.ru/20240628/koshta-1955971542.html

https://ria.ru/20240628/sanktsii-1955979569.html

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в мире, россия, брюссель, эстония, урсула фон дер ляйен, антониу кошта, кайя каллас, евросоюз, евросовет, еврокомиссия