https://ria.ru/20240628/medvedev-1956173949.html

Медведев прокомментировал назначение фон дер Ляйен на второй срок

Медведев прокомментировал назначение фон дер Ляйен на второй срок - РИА Новости, 28.06.2024

Медведев прокомментировал назначение фон дер Ляйен на второй срок

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, утвержденная на второй срок, "мазохистски" предана заокеанским хозяевам и постоянно несёт "злобную чушь" в адрес... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:05

2024-06-28T17:05

2024-06-28T17:05

россия

вашингтон (штат)

урсула фон дер ляйен

дмитрий медведев

еврокомиссия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, утвержденная на второй срок, "мазохистски" предана заокеанским хозяевам и постоянно несёт "злобную чушь" в адрес России, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. "С 2019 года Урсула встала во главе Еврокомиссии, где по-мужски муштрует своих комиссаров с небинарной гендерной идентичностью. В то же время она мазохистски предана заокеанским хозяевам и готова к любым формам проявления любви к геронтологическим плейбоям из Вашингтона. Постоянно несёт злобную чушь в адрес России, не выбирая выражений", - прокомментировал Медведев назначение Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в ее должности.

https://ria.ru/20240627/frantsiya-1955965183.html

россия

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россия, вашингтон (штат), урсула фон дер ляйен, дмитрий медведев, еврокомиссия