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Медведев заявил, что европейское фрик-шоу становится увлекательнее - РИА Новости, 28.06.2024
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16:38 28.06.2024 (обновлено: 16:56 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/medvedev-1956159150.html
Медведев заявил, что европейское фрик-шоу становится увлекательнее
Медведев заявил, что европейское фрик-шоу становится увлекательнее - РИА Новости, 28.06.2024
Медведев заявил, что европейское фрик-шоу становится увлекательнее
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале пожелал утвержденному на пост генсека НАТО Марку Рютте, главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:38
2024-06-28T16:56
в мире
россия
дмитрий медведев
марк рютте
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
нато
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале пожелал утвержденному на пост генсека НАТО Марку Рютте, главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и будущему верховному представителю ЕС по иностранным делам и безопасности Кае Каллас максимальных провалов, а также отметил, что европейское фрик-шоу становится все более увлекательным."А вообще, говоря более серьезно, европейское фрик-шоу становится все более увлекательным: чем дальше, тем участники уродливее. Ждем появления какого-нибудь Пеннивайза прямо из-за океана", - написал он."Желаю вновь назначенным всего наилучшего. То есть – в переводе с дипломатического – максимальных провалов и чудовищных проблем в исполнении ими высоких полномочий! Будем всячески помогать вам в этом!" - добавил Медведев.
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в мире, россия, дмитрий медведев, марк рютте, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, нато
В мире, Россия, Дмитрий Медведев, Марк Рютте, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО
Медведев заявил, что европейское фрик-шоу становится увлекательнее

Медведев: европейское фрик-шоу становится увлекательнее, а участники уродливее

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале пожелал утвержденному на пост генсека НАТО Марку Рютте, главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и будущему верховному представителю ЕС по иностранным делам и безопасности Кае Каллас максимальных провалов, а также отметил, что европейское фрик-шоу становится все более увлекательным.
"А вообще, говоря более серьезно, европейское фрик-шоу становится все более увлекательным: чем дальше, тем участники уродливее. Ждем появления какого-нибудь Пеннивайза прямо из-за океана", - написал он.
"Желаю вновь назначенным всего наилучшего. То есть – в переводе с дипломатического – максимальных провалов и чудовищных проблем в исполнении ими высоких полномочий! Будем всячески помогать вам в этом!" - добавил Медведев.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Медведев назвал Рютте "весьма специфическим парнем"
Вчера, 16:33
 
В миреРоссияДмитрий МедведевМарк РюттеУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияНАТО
 
 
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