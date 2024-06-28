https://ria.ru/20240628/medvedev-1956159150.html

Медведев заявил, что европейское фрик-шоу становится увлекательнее

Медведев заявил, что европейское фрик-шоу становится увлекательнее - РИА Новости, 28.06.2024

Медведев заявил, что европейское фрик-шоу становится увлекательнее

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале пожелал утвержденному на пост генсека НАТО Марку Рютте, главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T16:38

2024-06-28T16:38

2024-06-28T16:56

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россия

дмитрий медведев

марк рютте

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

нато

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале пожелал утвержденному на пост генсека НАТО Марку Рютте, главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и будущему верховному представителю ЕС по иностранным делам и безопасности Кае Каллас максимальных провалов, а также отметил, что европейское фрик-шоу становится все более увлекательным."А вообще, говоря более серьезно, европейское фрик-шоу становится все более увлекательным: чем дальше, тем участники уродливее. Ждем появления какого-нибудь Пеннивайза прямо из-за океана", - написал он."Желаю вновь назначенным всего наилучшего. То есть – в переводе с дипломатического – максимальных провалов и чудовищных проблем в исполнении ими высоких полномочий! Будем всячески помогать вам в этом!" - добавил Медведев.

https://ria.ru/20240628/ryutte-1956156056.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, дмитрий медведев, марк рютте, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, нато