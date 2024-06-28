https://ria.ru/20240628/medvedev-1956159150.html
Медведев заявил, что европейское фрик-шоу становится увлекательнее
Медведев заявил, что европейское фрик-шоу становится увлекательнее - РИА Новости, 28.06.2024
Медведев заявил, что европейское фрик-шоу становится увлекательнее
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале пожелал утвержденному на пост генсека НАТО Марку Рютте, главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:38
2024-06-28T16:38
2024-06-28T16:56
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урсула фон дер ляйен
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нато
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале пожелал утвержденному на пост генсека НАТО Марку Рютте, главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и будущему верховному представителю ЕС по иностранным делам и безопасности Кае Каллас максимальных провалов, а также отметил, что европейское фрик-шоу становится все более увлекательным."А вообще, говоря более серьезно, европейское фрик-шоу становится все более увлекательным: чем дальше, тем участники уродливее. Ждем появления какого-нибудь Пеннивайза прямо из-за океана", - написал он."Желаю вновь назначенным всего наилучшего. То есть – в переводе с дипломатического – максимальных провалов и чудовищных проблем в исполнении ими высоких полномочий! Будем всячески помогать вам в этом!" - добавил Медведев.
https://ria.ru/20240628/ryutte-1956156056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий медведев, марк рютте, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, нато
В мире, Россия, Дмитрий Медведев, Марк Рютте, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО
Медведев заявил, что европейское фрик-шоу становится увлекательнее
Медведев: европейское фрик-шоу становится увлекательнее, а участники уродливее