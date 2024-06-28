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ЕС должен вложить в оборону 500 миллиардов евро, заявила фон дер Ляйен
ЕС должен вложить в оборону 500 миллиардов евро, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 28.06.2024
ЕС должен вложить в оборону 500 миллиардов евро, заявила фон дер Ляйен
Действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ближайшие 10 лет ЕС должен дополнительно вложить в оборону 500 млрд евро. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T02:01
2024-06-28T02:01
2024-06-28T02:16
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ближайшие 10 лет ЕС должен дополнительно вложить в оборону 500 млрд евро."Мы считаем, что необходимо привлечь дополнительно 500 миллиардов евро в следующей декаде", - сказала Фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе.Глава ЕК объяснила это тем, что Евросоюз за последние годы сильно отстал от Китая и России в темпах наращивания расходов на оборону.По ее словам, эти средства должны привлекаться как за счет прямого финансирования из бюджетов государств-членов ЕС, так и за счет собственных средств Евросоюза.
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евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, в мире, брюссель, китай, россия
Евросоюз, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, В мире, Брюссель, Китай, Россия
ЕС должен вложить в оборону 500 миллиардов евро, заявила фон дер Ляйен
Фон дер Ляйен: в ближайшие 10 лет ЕС должен вложить в оборону 500 млрд евро