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ЕС должен вложить в оборону 500 миллиардов евро, заявила фон дер Ляйен

ЕС должен вложить в оборону 500 миллиардов евро, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 28.06.2024

ЕС должен вложить в оборону 500 миллиардов евро, заявила фон дер Ляйен

Действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ближайшие 10 лет ЕС должен дополнительно вложить в оборону 500 млрд евро. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T02:01

2024-06-28T02:01

2024-06-28T02:16

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БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ближайшие 10 лет ЕС должен дополнительно вложить в оборону 500 млрд евро."Мы считаем, что необходимо привлечь дополнительно 500 миллиардов евро в следующей декаде", - сказала Фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе.Глава ЕК объяснила это тем, что Евросоюз за последние годы сильно отстал от Китая и России в темпах наращивания расходов на оборону.По ее словам, эти средства должны привлекаться как за счет прямого финансирования из бюджетов государств-членов ЕС, так и за счет собственных средств Евросоюза.

https://ria.ru/20240628/tusk-1955975683.html

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евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, в мире, брюссель, китай, россия