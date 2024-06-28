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В ЕС согласовали кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК
В ЕС согласовали кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК - РИА Новости, 28.06.2024
В ЕС согласовали кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК
Лидеры Евросоюза в четверг согласовали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен для второго срока на посту главы Еврокомиссии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T00:41
2024-06-28T00:41
2024-06-28T00:41
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Лидеры Евросоюза в четверг согласовали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен для второго срока на посту главы Еврокомиссии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники. Бывшему министру обороны Германии предстоит пройти процедуру утверждения на голосовании в Европарламенте.
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в мире, германия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент, евросоюз
В мире, Германия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европарламент, Евросоюз
В ЕС согласовали кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК
AFP: лидеры Евросоюза согласовали кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК