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Минсельхоз проработает со странами БРИКС переход на расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 28.06.2024
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14:51 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/lut-1956125938.html
Минсельхоз проработает со странами БРИКС переход на расчеты в нацвалютах
Минсельхоз проработает со странами БРИКС переход на расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 28.06.2024
Минсельхоз проработает со странами БРИКС переход на расчеты в нацвалютах
Минсельхоз России проработает с членами БРИКС возможность расчетов в национальных валютах стран объединения, а также создание и развитие зерновой биржи,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:51
2024-06-28T14:51
экономика
россия
оксана лут
владимир путин
брикс
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Минсельхоз России проработает с членами БРИКС возможность расчетов в национальных валютах стран объединения, а также создание и развитие зерновой биржи, сообщила журналистам глава ведомства Оксана Лут. По ее словам, сегодня - на 14-й встрече министров сельского хозяйства стран БРИКС - участники обсудили основные вопросы, связанные с мировой продовольственной безопасностью. "Мы благодарны всем странам-участникам БРИКС, представителям министерств сельского хозяйства за поддержку российской инициативы по созданию зерновой биржи БРИКС. И теперь в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина будем совместно с коллегами прорабатывать создание и развитие этой площадки и развитие возможности расчетов в национальных валютах стран БРИКС", - сообщила Лут. Министр также подчеркнула, что в целом на страны БРИКС сейчас приходится порядка 30% всех пахотных земель мира, в них в совокупности производится около 40% зерновых культур, 50% рыбы и молочной продукции во всем мире. "Фактически страны БРИКС являются ключевой площадкой для обеспечения мировой продовольственной безопасности", - резюмировала она. В начале марта президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС. Он отметил, что биржевые спекуляции влияют на цены, и это отражается на потребителях.
https://ria.ru/20240626/briks-1955416389.html
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экономика, россия, оксана лут, владимир путин, брикс, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Владимир Путин, БРИКС, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз проработает со странами БРИКС переход на расчеты в нацвалютах

Лут: Минсельхоз проработает со странами БРИКС создание и развитие зерновой биржи

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Минсельхоз России проработает с членами БРИКС возможность расчетов в национальных валютах стран объединения, а также создание и развитие зерновой биржи, сообщила журналистам глава ведомства Оксана Лут.
По ее словам, сегодня - на 14-й встрече министров сельского хозяйства стран БРИКС - участники обсудили основные вопросы, связанные с мировой продовольственной безопасностью.
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"Мы благодарны всем странам-участникам БРИКС, представителям министерств сельского хозяйства за поддержку российской инициативы по созданию зерновой биржи БРИКС. И теперь в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина будем совместно с коллегами прорабатывать создание и развитие этой площадки и развитие возможности расчетов в национальных валютах стран БРИКС", - сообщила Лут.
Министр также подчеркнула, что в целом на страны БРИКС сейчас приходится порядка 30% всех пахотных земель мира, в них в совокупности производится около 40% зерновых культур, 50% рыбы и молочной продукции во всем мире. "Фактически страны БРИКС являются ключевой площадкой для обеспечения мировой продовольственной безопасности", - резюмировала она.
В начале марта президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС. Он отметил, что биржевые спекуляции влияют на цены, и это отражается на потребителях.
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