https://ria.ru/20240628/lut-1956125938.html

Минсельхоз проработает со странами БРИКС переход на расчеты в нацвалютах

Минсельхоз проработает со странами БРИКС переход на расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 28.06.2024

Минсельхоз проработает со странами БРИКС переход на расчеты в нацвалютах

Минсельхоз России проработает с членами БРИКС возможность расчетов в национальных валютах стран объединения, а также создание и развитие зерновой биржи,... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T14:51

2024-06-28T14:51

2024-06-28T14:51

экономика

россия

оксана лут

владимир путин

брикс

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Минсельхоз России проработает с членами БРИКС возможность расчетов в национальных валютах стран объединения, а также создание и развитие зерновой биржи, сообщила журналистам глава ведомства Оксана Лут. По ее словам, сегодня - на 14-й встрече министров сельского хозяйства стран БРИКС - участники обсудили основные вопросы, связанные с мировой продовольственной безопасностью. "Мы благодарны всем странам-участникам БРИКС, представителям министерств сельского хозяйства за поддержку российской инициативы по созданию зерновой биржи БРИКС. И теперь в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина будем совместно с коллегами прорабатывать создание и развитие этой площадки и развитие возможности расчетов в национальных валютах стран БРИКС", - сообщила Лут. Министр также подчеркнула, что в целом на страны БРИКС сейчас приходится порядка 30% всех пахотных земель мира, в них в совокупности производится около 40% зерновых культур, 50% рыбы и молочной продукции во всем мире. "Фактически страны БРИКС являются ключевой площадкой для обеспечения мировой продовольственной безопасности", - резюмировала она. В начале марта президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС. Он отметил, что биржевые спекуляции влияют на цены, и это отражается на потребителях.

https://ria.ru/20240626/briks-1955416389.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, оксана лут, владимир путин, брикс, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)