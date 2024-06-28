https://ria.ru/20240628/lnr-1956188308.html

Путин пожелал удачи новому главе правительства ЛНР

Путин пожелал удачи новому главе правительства ЛНР - РИА Новости, 28.06.2024

Путин пожелал удачи новому главе правительства ЛНР

Президент России Владимир Путин пожелал удачи новому председателю правительства ЛНР Егору Ковальчуку, отметив, что в регионе "огромное поле деятельности". РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:51

2024-06-28T17:51

2024-06-28T18:03

политика

луганская народная республика

владимир путин

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал удачи новому председателю правительства ЛНР Егору Ковальчуку, отметив, что в регионе "огромное поле деятельности"."Я хочу искренне пожелать вам удачи, там огромное поле деятельности", - сказал президент, обращаясь к Ковальчуку на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС.Путин также обратил внимание, что в предыдущее десятилетие мало что было сделано для развития этой территории. "Видимо, те люди, которые принимали решения в отношении этой области, они не считали, что органичная и неотъемлемая часть их страны. Все было по остаточному принципу", - добавил глава государства.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что представил кандидатуру мэра Миасса Челябинской области Егора Ковальчука на должность председателя правительства республики.

https://ria.ru/20240614/donbass-1952855334.html

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Кирилл Волков

политика, луганская народная республика, владимир путин, россия