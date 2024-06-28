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Путин пожелал удачи новому главе правительства ЛНР - РИА Новости, 28.06.2024
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17:51 28.06.2024 (обновлено: 18:03 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/lnr-1956188308.html
Путин пожелал удачи новому главе правительства ЛНР
Путин пожелал удачи новому главе правительства ЛНР - РИА Новости, 28.06.2024
Путин пожелал удачи новому главе правительства ЛНР
Президент России Владимир Путин пожелал удачи новому председателю правительства ЛНР Егору Ковальчуку, отметив, что в регионе "огромное поле деятельности". РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:51
2024-06-28T18:03
политика
луганская народная республика
владимир путин
россия
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал удачи новому председателю правительства ЛНР Егору Ковальчуку, отметив, что в регионе "огромное поле деятельности"."Я хочу искренне пожелать вам удачи, там огромное поле деятельности", - сказал президент, обращаясь к Ковальчуку на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС.Путин также обратил внимание, что в предыдущее десятилетие мало что было сделано для развития этой территории. "Видимо, те люди, которые принимали решения в отношении этой области, они не считали, что органичная и неотъемлемая часть их страны. Все было по остаточному принципу", - добавил глава государства.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что представил кандидатуру мэра Миасса Челябинской области Егора Ковальчука на должность председателя правительства республики.
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политика, луганская народная республика, владимир путин, россия
Политика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Россия
Путин пожелал удачи новому главе правительства ЛНР

Путин: в ЛНР огромное поле деятельности для главы правительства региона

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / POOL
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал удачи новому председателю правительства ЛНР Егору Ковальчуку, отметив, что в регионе "огромное поле деятельности".
"Я хочу искренне пожелать вам удачи, там огромное поле деятельности", - сказал президент, обращаясь к Ковальчуку на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС.
Путин также обратил внимание, что в предыдущее десятилетие мало что было сделано для развития этой территории. "Видимо, те люди, которые принимали решения в отношении этой области, они не считали, что органичная и неотъемлемая часть их страны. Все было по остаточному принципу", - добавил глава государства.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что представил кандидатуру мэра Миасса Челябинской области Егора Ковальчука на должность председателя правительства республики.
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