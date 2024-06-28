https://ria.ru/20240628/korabl-1956082943.html
Головной патрульный корабль "Иван Папанин" вышел на первые испытания
Головной патрульный корабль "Иван Папанин" вышел на первые испытания - РИА Новости, 28.06.2024
Головной патрульный корабль "Иван Папанин" вышел на первые испытания
Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 вышел на первые испытания, сообщает в пятницу департамент информации и массовых... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T13:09
2024-06-28T13:09
2024-06-28T13:09
безопасность
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адмиралтейские верфи
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 вышел на первые испытания, сообщает в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Спуск корабля на воду состоялся на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге в 2019 году. "Патрульный корабль "Иван Папанин", построенный для ВМФ России на " Адмиралтейских верфях", вышел на заводские ходовые испытания. В ходе этого этапа испытаний будет осуществлена проверка функционирования двигательной установки, бортовых систем оборудования. Экипаж корабля ранее завершил комплексную подготовку в Объединённом учебном Центре ВМФ", - говорится в сообщении. Подготовка экипажа велась по специальным программам, предполагающим эксплуатацию техники и вооружения кораблей этого проекта в арктических условиях. В подготовке экипажа были задействованы учебно-тренажерные комплексы, на которых отрабатывались различные задачи в составе корабельных боевых расчётов. О готовности корабля к испытаниям главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев заслушал доклад начальников профильных органов военного управления главного командования ВМФ на рабочем совещании в адмиралтействе. Планируется, что патрульный корабль "Иван Папанин" после всех этапов испытаний войдет в состав ВМФ России и будет нести службу на Северном флоте.
https://ria.ru/20240627/svo-1955378697.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, адмиралтейские верфи, вмф рф
Безопасность, Россия, Адмиралтейские верфи, ВМФ РФ
Головной патрульный корабль "Иван Папанин" вышел на первые испытания
Головной патрульный корабль проекта 23550 вышел на первые испытания
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 вышел на первые испытания, сообщает в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Спуск корабля на воду состоялся на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи
" в Санкт-Петербурге
в 2019 году.
"Патрульный корабль "Иван Папанин", построенный для ВМФ России на " Адмиралтейских верфях", вышел на заводские ходовые испытания. В ходе этого этапа испытаний будет осуществлена проверка функционирования двигательной установки, бортовых систем оборудования. Экипаж корабля ранее завершил комплексную подготовку в Объединённом учебном Центре ВМФ", - говорится в сообщении.
Подготовка экипажа велась по специальным программам, предполагающим эксплуатацию техники и вооружения кораблей этого проекта в арктических условиях. В подготовке экипажа были задействованы учебно-тренажерные комплексы, на которых отрабатывались различные задачи в составе корабельных боевых расчётов. О готовности корабля к испытаниям главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев заслушал доклад начальников профильных органов военного управления главного командования ВМФ на рабочем совещании в адмиралтействе.
Планируется, что патрульный корабль "Иван Папанин" после всех этапов испытаний войдет в состав ВМФ России и будет нести службу на Северном флоте.