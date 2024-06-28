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Головной патрульный корабль "Иван Папанин" вышел на первые испытания - РИА Новости, 28.06.2024
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13:09 28.06.2024
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Головной патрульный корабль "Иван Папанин" вышел на первые испытания
Головной патрульный корабль "Иван Папанин" вышел на первые испытания - РИА Новости, 28.06.2024
Головной патрульный корабль "Иван Папанин" вышел на первые испытания
Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 вышел на первые испытания, сообщает в пятницу департамент информации и массовых... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T13:09
2024-06-28T13:09
безопасность
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 вышел на первые испытания, сообщает в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Спуск корабля на воду состоялся на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге в 2019 году. "Патрульный корабль "Иван Папанин", построенный для ВМФ России на " Адмиралтейских верфях", вышел на заводские ходовые испытания. В ходе этого этапа испытаний будет осуществлена проверка функционирования двигательной установки, бортовых систем оборудования. Экипаж корабля ранее завершил комплексную подготовку в Объединённом учебном Центре ВМФ", - говорится в сообщении. Подготовка экипажа велась по специальным программам, предполагающим эксплуатацию техники и вооружения кораблей этого проекта в арктических условиях. В подготовке экипажа были задействованы учебно-тренажерные комплексы, на которых отрабатывались различные задачи в составе корабельных боевых расчётов. О готовности корабля к испытаниям главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев заслушал доклад начальников профильных органов военного управления главного командования ВМФ на рабочем совещании в адмиралтействе. Планируется, что патрульный корабль "Иван Папанин" после всех этапов испытаний войдет в состав ВМФ России и будет нести службу на Северном флоте.
https://ria.ru/20240627/svo-1955378697.html
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безопасность, россия, адмиралтейские верфи, вмф рф
Безопасность, Россия, Адмиралтейские верфи, ВМФ РФ
Головной патрульный корабль "Иван Папанин" вышел на первые испытания

Головной патрульный корабль проекта 23550 вышел на первые испытания

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПатрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 "Арктика"
Патрульный корабль ледового класса Иван Папанин проекта 23550 Арктика - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 "Арктика". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 вышел на первые испытания, сообщает в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Спуск корабля на воду состоялся на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге в 2019 году.
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"Патрульный корабль "Иван Папанин", построенный для ВМФ России на " Адмиралтейских верфях", вышел на заводские ходовые испытания. В ходе этого этапа испытаний будет осуществлена проверка функционирования двигательной установки, бортовых систем оборудования. Экипаж корабля ранее завершил комплексную подготовку в Объединённом учебном Центре ВМФ", - говорится в сообщении.
Подготовка экипажа велась по специальным программам, предполагающим эксплуатацию техники и вооружения кораблей этого проекта в арктических условиях. В подготовке экипажа были задействованы учебно-тренажерные комплексы, на которых отрабатывались различные задачи в составе корабельных боевых расчётов. О готовности корабля к испытаниям главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев заслушал доклад начальников профильных органов военного управления главного командования ВМФ на рабочем совещании в адмиралтействе.
Планируется, что патрульный корабль "Иван Папанин" после всех этапов испытаний войдет в состав ВМФ России и будет нести службу на Северном флоте.
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