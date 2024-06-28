https://ria.ru/20240628/korabl-1956082943.html

Головной патрульный корабль "Иван Папанин" вышел на первые испытания

Головной патрульный корабль "Иван Папанин" вышел на первые испытания - РИА Новости, 28.06.2024

Головной патрульный корабль "Иван Папанин" вышел на первые испытания

Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 вышел на первые испытания, сообщает в пятницу департамент информации и массовых... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T13:09

2024-06-28T13:09

2024-06-28T13:09

безопасность

россия

адмиралтейские верфи

вмф рф

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 вышел на первые испытания, сообщает в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Спуск корабля на воду состоялся на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге в 2019 году. "Патрульный корабль "Иван Папанин", построенный для ВМФ России на " Адмиралтейских верфях", вышел на заводские ходовые испытания. В ходе этого этапа испытаний будет осуществлена проверка функционирования двигательной установки, бортовых систем оборудования. Экипаж корабля ранее завершил комплексную подготовку в Объединённом учебном Центре ВМФ", - говорится в сообщении. Подготовка экипажа велась по специальным программам, предполагающим эксплуатацию техники и вооружения кораблей этого проекта в арктических условиях. В подготовке экипажа были задействованы учебно-тренажерные комплексы, на которых отрабатывались различные задачи в составе корабельных боевых расчётов. О готовности корабля к испытаниям главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев заслушал доклад начальников профильных органов военного управления главного командования ВМФ на рабочем совещании в адмиралтействе. Планируется, что патрульный корабль "Иван Папанин" после всех этапов испытаний войдет в состав ВМФ России и будет нести службу на Северном флоте.

https://ria.ru/20240627/svo-1955378697.html

https://ria.ru/20240620/ispytaniya-1954289663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, адмиралтейские верфи, вмф рф