https://ria.ru/20240628/kongo-1956021359.html

Республика Конго заинтересована во вступлении в БРИКС

Республика Конго заинтересована во вступлении в БРИКС - РИА Новости, 28.06.2024

Республика Конго заинтересована во вступлении в БРИКС

Республика Конго заинтересована во вступлении в БРИКС или как минимум развитии связей с объединением, заявил в интервью РИА Новости президент страны Дени... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T09:32

2024-06-28T09:32

2024-06-28T09:34

республика конго

брикс

в мире

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Республика Конго заинтересована во вступлении в БРИКС или как минимум развитии связей с объединением, заявил в интервью РИА Новости президент страны Дени Сассу-Нгессо."Есть такая перспектива, она открыта. К объединению уже присоединился ряд стран. Я также слышал о формате БРИКС+. Так что, если есть все эти возможности, почему бы и нет. Конго было бы интересно", - сказал Сассу-Нгессо.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что в БРИКС готовится категория "стран-партнеров", при этом на встрече глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде было принято решение "взять паузу с новыми членами".Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что число стран, желающих присоединиться к работе БРИКС, постоянно растет, таких заявок уже более 30.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20240626/briks-1955637852.html

https://ria.ru/20240626/turtsiya-1955517160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

республика конго, брикс, в мире