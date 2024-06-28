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Республика Конго заинтересована во вступлении в БРИКС - РИА Новости, 28.06.2024
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09:32 28.06.2024 (обновлено: 09:34 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/kongo-1956021359.html
Республика Конго заинтересована во вступлении в БРИКС
Республика Конго заинтересована во вступлении в БРИКС - РИА Новости, 28.06.2024
Республика Конго заинтересована во вступлении в БРИКС
Республика Конго заинтересована во вступлении в БРИКС или как минимум развитии связей с объединением, заявил в интервью РИА Новости президент страны Дени... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T09:32
2024-06-28T09:34
республика конго
брикс
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Республика Конго заинтересована во вступлении в БРИКС или как минимум развитии связей с объединением, заявил в интервью РИА Новости президент страны Дени Сассу-Нгессо."Есть такая перспектива, она открыта. К объединению уже присоединился ряд стран. Я также слышал о формате БРИКС+. Так что, если есть все эти возможности, почему бы и нет. Конго было бы интересно", - сказал Сассу-Нгессо.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что в БРИКС готовится категория "стран-партнеров", при этом на встрече глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде было принято решение "взять паузу с новыми членами".Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что число стран, желающих присоединиться к работе БРИКС, постоянно растет, таких заявок уже более 30.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
https://ria.ru/20240626/briks-1955637852.html
https://ria.ru/20240626/turtsiya-1955517160.html
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республика конго, брикс, в мире
Республика Конго, БРИКС, В мире
Республика Конго заинтересована во вступлении в БРИКС

Глава Республики Конго Сассу-Нгессо: страна заинтересована во вступлении в БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге
Флаги стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаги стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Республика Конго заинтересована во вступлении в БРИКС или как минимум развитии связей с объединением, заявил в интервью РИА Новости президент страны Дени Сассу-Нгессо.
"Есть такая перспектива, она открыта. К объединению уже присоединился ряд стран. Я также слышал о формате БРИКС+. Так что, если есть все эти возможности, почему бы и нет. Конго было бы интересно", - сказал Сассу-Нгессо.
Логотип БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
БРИКС может стать мостом между западным и незападным миром, считает РАН
26 июня, 16:47
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что в БРИКС готовится категория "стран-партнеров", при этом на встрече глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде было принято решение "взять паузу с новыми членами".
Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что число стран, желающих присоединиться к работе БРИКС, постоянно растет, таких заявок уже более 30.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Эксперт оценил шансы Турции стать членом БРИКС
26 июня, 10:45
 
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