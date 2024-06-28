https://ria.ru/20240628/kochanova-1956193292.html

В Минске заявили о необходимости поддержания прочных отношений с Россией

В Минске заявили о необходимости поддержания прочных отношений с Россией - РИА Новости, 28.06.2024

В Минске заявили о необходимости поддержания прочных отношений с Россией

Спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что добрые отношения Минска и Москвы развиваются на основе общих исторических событий,... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T18:03

2024-06-28T18:03

2024-06-28T18:03

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

минск

россия

наталья кочанова

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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что добрые отношения Минска и Москвы развиваются на основе общих исторических событий, объединивших народы, таких, как победа в Великой Отечественной войне, и указала на необходимость дальнейшего поддержания прочных отношений государств. "Этот год для нас особенный – год 80-летия освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Для меня большая честь пригласить наших российских коллег на празднования, которые будут проходить у нас в стране 3 июля (День Независимости Белоруссии – ред.). Будем рады видеть вас у нас в городе Минск, в наших других городах, потому что празднования пройдут абсолютно во всех городах страны", - сказала Кочанова на Форуме регионов Белоруссии и России в Витебске. "Эта наша общая победа, наша общая дата", - отметила спикер. Она подчеркнула, что в освобождении Белоруссии принимали участие все народы СССР, не было деления на национальности, "плечом к плечу стояли все, отстаивая свободу и независимость". "Мы должны сделать все, чтобы наши добрые отношения на основе этих исторических событий, которые нас объединили, были прочными и навсегда", - сказала Кочанова. По ее словам, ход цивилизационного развития подтверждает непреложную истину: без прошлого нет будущего. "Без глубокого знания истории и понимания текущей геополитических процессов развитие в принципе невозможно. Поколение победителей в Великой Отечественной войне показало, что сила нации не в капиталах, не в военной мощи, не в амбициях, а в истинных ценностях, в стремлении к справедливости, вере в себя. Это и наш путь. Наступает время сильных, не агрессивно сильных, а сильных духом", - сказала Кочанова. Парад по случаю Дня Независимости Белоруссии и годовщины освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков пройдет у стелы "Минск - город-герой" 3 июля. Третьего июля в парадном шествии примут участие военнослужащие вооруженных сил России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Всего в составе 36 пеших парадных расчетов примут участие более 5 тысяч военнослужащих, отдельные парадные расчеты пройдут в форме воинов Красной Армии, в партизанской экипировке, а также в форме милиции образца 1941 года. В составе 29 парадных расчетов механизированной колонны пройдет свыше 300 единиц колесной и гусеничной техники. В небе над Минском появятся боевые самолеты и вертолеты. Финальной частью военного парада станут плац-концерт сводной роты Почетного караула и выступление сводного военного оркестра.-0-

https://ria.ru/20240127/politika-1923893364.html

https://ria.ru/20240509/lukashenko-1944852689.html

белоруссия

минск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, минск, россия, наталья кочанова