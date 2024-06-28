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Проект нового КоАП проходит согласование, сообщил Минюст - РИА Новости, 28.06.2024
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16:24 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/koap-1956152832.html
Проект нового КоАП проходит согласование, сообщил Минюст
Проект нового КоАП проходит согласование, сообщил Минюст - РИА Новости, 28.06.2024
Проект нового КоАП проходит согласование, сообщил Минюст
Проект нового КоАП РФ проходит процедуру межведомственного согласования, это трудоёмкий и длительный процесс, сообщил на Петербургском международном юридическом РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:24
2024-06-28T16:24
россия
константин чуйченко
политика
петербургский международный юридический форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Проект нового КоАП РФ проходит процедуру межведомственного согласования, это трудоёмкий и длительный процесс, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме министр юстиции России Константин Чуйченко. "Минюстом разработаны проекты нового КоАП и ПКоАП. Сейчас они проходят все необходимые процедуры межведомственного согласования. Это достаточно трудоёмкий и длительный процесс", - сказал Чуйченко. По его словам, законопроекты затрагивают сферы деятельности большого числа государственных органов, а при определении оптимального размера штрафов не всегда удается прийти к общему мнению. При этом ряд новелл, выработанных при подготовке проекта нового КоАП, уже нашли отражение в действующем законодательстве. Ранее первый замглавы конституционного комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова сообщила на ПМЮФ, что проект нового КоАП не предусматривает повышения штрафов для граждан, они останутся на прежнем уровне. Разработка изменений к новому КоАП ведется в России с 2019 года. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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россия, константин чуйченко, политика, петербургский международный юридический форум
Россия, Константин Чуйченко, Политика, Петербургский международный юридический форум
Проект нового КоАП проходит согласование, сообщил Минюст

Чуйченко: проект нового КоАП проходит долгую и трудную процедуру согласования

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкКонстантин Чуйченко
Константин Чуйченко - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Константин Чуйченко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Проект нового КоАП РФ проходит процедуру межведомственного согласования, это трудоёмкий и длительный процесс, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме министр юстиции России Константин Чуйченко.
"Минюстом разработаны проекты нового КоАП и ПКоАП. Сейчас они проходят все необходимые процедуры межведомственного согласования. Это достаточно трудоёмкий и длительный процесс", - сказал Чуйченко. По его словам, законопроекты затрагивают сферы деятельности большого числа государственных органов, а при определении оптимального размера штрафов не всегда удается прийти к общему мнению. При этом ряд новелл, выработанных при подготовке проекта нового КоАП, уже нашли отражение в действующем законодательстве.
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Ранее первый замглавы конституционного комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова сообщила на ПМЮФ, что проект нового КоАП не предусматривает повышения штрафов для граждан, они останутся на прежнем уровне.
Разработка изменений к новому КоАП ведется в России с 2019 года.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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