Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура попросила запретить клип Моргенштерна* "Новая волна" - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:38 28.06.2024 (обновлено: 20:02 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/klip-1956203205.html
Прокуратура попросила запретить клип Моргенштерна* "Новая волна"
Прокуратура попросила запретить клип Моргенштерна* "Новая волна" - РИА Новости, 28.06.2024
Прокуратура попросила запретить клип Моргенштерна* "Новая волна"
Прокуратура просит запретить к распространению на территории России клип Моргенштерна* (Алишер Тагирович*) "Новая волна", иск с соответствующими требованиями... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:38
2024-06-28T20:02
шоубиз
россия
санкт-петербург
моргенштерн (алишер моргенштерн)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743148683_0:149:1080:757_1920x0_80_0_0_f4ee9bd1abb056439c2a1732c7dfe79e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Прокуратура просит запретить к распространению на территории России клип Моргенштерна* (Алишер Тагирович*) "Новая волна", иск с соответствующими требованиями направлен в суд, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева &quot;Колпинский районный суд зарегистрировал административный иск прокуратуры о признании запрещенным к распространению на территории РФ клипа Моргенштерна*, находящегося по этой ссылке (ссылка ведет на клип DJ Смеш и Моргенштерн* &quot;Новая волна&quot; на ютубе - ред.)&quot;, - сообщила Лебедева.Она добавила, что из иска следует, что в клипе прослеживается неуважение к обрядам и правилам церкви, демонстрируются сцены сексуального характера в стенах храма, тем самым искажается представление несовершеннолетних о ценностях религии. "Возникают опасения, что, глядя на это творчество, у подростков не будет адекватного формирования системы ценностей с такими понятиями как уважение и толерантное отношение к людям, гуманизм, милосердие", - добавила Лебедева в своем Telegram-канале.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20231117/morgenshtern-1910042742.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743148683_0:126:1080:936_1920x0_80_0_0_47d5ef45ee502ab1b80e69f8e4d2d27c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, моргенштерн (алишер моргенштерн)
Шоубиз, Россия, Санкт-Петербург, Моргенштерн (Алишер Моргенштерн)
Прокуратура попросила запретить клип Моргенштерна* "Новая волна"

Прокуратура попросила запретить в России клип Моргенштерна "Новая волна"

© Фото : Instagram.com/morgen_shternМоргенштерн*
Моргенштерн* - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : Instagram.com/morgen_shtern
Моргенштерн* . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Прокуратура просит запретить к распространению на территории России клип Моргенштерна* (Алишер Тагирович*) "Новая волна", иск с соответствующими требованиями направлен в суд, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева
«

"Колпинский районный суд зарегистрировал административный иск прокуратуры о признании запрещенным к распространению на территории РФ клипа Моргенштерна*, находящегося по этой ссылке (ссылка ведет на клип DJ Смеш и Моргенштерн* "Новая волна" на ютубе - ред.)", - сообщила Лебедева.

Она добавила, что из иска следует, что в клипе прослеживается неуважение к обрядам и правилам церкви, демонстрируются сцены сексуального характера в стенах храма, тем самым искажается представление несовершеннолетних о ценностях религии. "Возникают опасения, что, глядя на это творчество, у подростков не будет адекватного формирования системы ценностей с такими понятиями как уважение и толерантное отношение к людям, гуманизм, милосердие", - добавила Лебедева в своем Telegram-канале.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Рэп-исполнитель Моргенштерн* - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Песков высказал мнение о Моргенштерне*
17 ноября 2023, 11:51
 
ШоубизРоссияСанкт-ПетербургМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала