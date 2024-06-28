https://ria.ru/20240628/klip-1956203205.html
Прокуратура попросила запретить клип Моргенштерна* "Новая волна"
Прокуратура попросила запретить клип Моргенштерна* "Новая волна" - РИА Новости, 28.06.2024
Прокуратура попросила запретить клип Моргенштерна* "Новая волна"
Прокуратура просит запретить к распространению на территории России клип Моргенштерна* (Алишер Тагирович*) "Новая волна", иск с соответствующими требованиями... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:38
2024-06-28T18:38
2024-06-28T20:02
шоубиз
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моргенштерн (алишер моргенштерн)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Прокуратура просит запретить к распространению на территории России клип Моргенштерна* (Алишер Тагирович*) "Новая волна", иск с соответствующими требованиями направлен в суд, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева "Колпинский районный суд зарегистрировал административный иск прокуратуры о признании запрещенным к распространению на территории РФ клипа Моргенштерна*, находящегося по этой ссылке (ссылка ведет на клип DJ Смеш и Моргенштерн* "Новая волна" на ютубе - ред.)", - сообщила Лебедева.Она добавила, что из иска следует, что в клипе прослеживается неуважение к обрядам и правилам церкви, демонстрируются сцены сексуального характера в стенах храма, тем самым искажается представление несовершеннолетних о ценностях религии. "Возникают опасения, что, глядя на это творчество, у подростков не будет адекватного формирования системы ценностей с такими понятиями как уважение и толерантное отношение к людям, гуманизм, милосердие", - добавила Лебедева в своем Telegram-канале.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20231117/morgenshtern-1910042742.html
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россия, санкт-петербург, моргенштерн (алишер моргенштерн)
Шоубиз, Россия, Санкт-Петербург, Моргенштерн (Алишер Моргенштерн)
Прокуратура попросила запретить клип Моргенштерна* "Новая волна"
Прокуратура попросила запретить в России клип Моргенштерна "Новая волна"