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Китай никогда не встанет на путь колониальных грабежей, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 28.06.2024
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09:19 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/kitay-1956017282.html
Китай никогда не встанет на путь колониальных грабежей, заявил Си Цзиньпин
Китай никогда не встанет на путь колониальных грабежей, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 28.06.2024
Китай никогда не встанет на путь колониальных грабежей, заявил Си Цзиньпин
Китай всегда будет стремиться к мирному развитию и никогда не встанет на путь колониальных грабежей, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T09:19
2024-06-28T09:19
в мире
китай
корейский полуостров
иран
си цзиньпин
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ПЕКИН, 28 июн - РИА Новости. Китай всегда будет стремиться к мирному развитию и никогда не встанет на путь колониальных грабежей, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "Решимость Китая идти по пути мирного развития никогда не изменится. Мы никогда не пойдем по проторенному пути колониальных грабежей и по ложному пути сильного государства, желающего доминировать", - сказал Си Цзиньпин во время выступления на мероприятии по случаю 70-летия Пяти принципов мирного сосуществования. Он отметил, что Китай прилагает усилия для решения острых вопросов, подходя к этому с китайской спецификой. "Мы играем конструктивную роль в вопросах украинского кризиса, палестино-израильского конфликта, проблемах Корейского полуострова, Ирана, Мьянмы, Афганистана", - сказал председатель КНР. Пять принципов мирного сосуществования - соглашение Индии и Китая о Тибете, подписанное в 1954 году. Согласно формулировке бывшего тогда премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлая, принципы включали взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, взаимное ненападение, взаимное невмешательство во внутренние дела друг друга, равноправие и взаимная выгода, мирное сосуществование.
https://ria.ru/20240627/tayvan-1955866651.html
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944199132.html
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корейский полуостров
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в мире, китай, корейский полуостров, иран, си цзиньпин
В мире, Китай, Корейский полуостров, Иран, Си Цзиньпин
Китай никогда не встанет на путь колониальных грабежей, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: Китай всегда будет стремиться к мирному развитию

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 июн - РИА Новости. Китай всегда будет стремиться к мирному развитию и никогда не встанет на путь колониальных грабежей, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Решимость Китая идти по пути мирного развития никогда не изменится. Мы никогда не пойдем по проторенному пути колониальных грабежей и по ложному пути сильного государства, желающего доминировать", - сказал Си Цзиньпин во время выступления на мероприятии по случаю 70-летия Пяти принципов мирного сосуществования.
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Он отметил, что Китай прилагает усилия для решения острых вопросов, подходя к этому с китайской спецификой.
"Мы играем конструктивную роль в вопросах украинского кризиса, палестино-израильского конфликта, проблемах Корейского полуострова, Ирана, Мьянмы, Афганистана", - сказал председатель КНР.
Пять принципов мирного сосуществования - соглашение Индии и Китая о Тибете, подписанное в 1954 году. Согласно формулировке бывшего тогда премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлая, принципы включали взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, взаимное ненападение, взаимное невмешательство во внутренние дела друг друга, равноправие и взаимная выгода, мирное сосуществование.
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