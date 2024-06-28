https://ria.ru/20240628/kitay-1956005502.html
Си Цзиньпин призвал не поднимать железный занавес конфронтации
Си Цзиньпин призвал не поднимать железный занавес конфронтации - РИА Новости, 28.06.2024
Си Цзиньпин призвал не поднимать железный занавес конфронтации
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал все страны мира не поднимать железный занавес конфронтации, а прокладывать дорогу к сотрудничеству. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T08:48
2024-06-28T08:48
2024-06-28T08:48
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ПЕКИН, 28 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал все страны мира не поднимать железный занавес конфронтации, а прокладывать дорогу к сотрудничеству. “В эпоху экономической глобализации нужно не рыть пропасти, а наводить мосты. Не поднимать железный занавес конфронтации, а прокладывать дорогу к сотрудничеству”, - сказал он, выступая на мероприятии по случаю 70-летия Пяти принципов мирного сосуществования. Си Цзиньпин отметил, что Китай выступает за инклюзивную экономическую глобализацию, продвигает строительство “Одного пояса, одного пути”, реализует инициативу глобального развития. Цель этого, по его словам, состоит в том, чтобы позволить людям во всем мире разделять результаты развития. Пять принципов мирного сосуществования - соглашение Индии и Китая о Тибете, подписанное в 1954 году. Согласно формулировке бывшего тогда премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлая, принципы включали взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, взаимное ненападение, невмешательство во внутренние дела друг друга, равноправие, взаимную выгоду и мирное сосуществование.
https://ria.ru/20240611/zapad-1952192131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, индия, тибет, си цзиньпин
В мире, Китай, Индия, Тибет, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин призвал не поднимать железный занавес конфронтации
Си Цзиньпин призвал все страны мира прокладывать дорогу к сотрудничеству
ПЕКИН, 28 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал все страны мира не поднимать железный занавес конфронтации, а прокладывать дорогу к сотрудничеству.
“В эпоху экономической глобализации нужно не рыть пропасти, а наводить мосты. Не поднимать железный занавес конфронтации, а прокладывать дорогу к сотрудничеству”, - сказал он, выступая на мероприятии по случаю 70-летия Пяти принципов мирного сосуществования.
Си Цзиньпин отметил, что Китай выступает за инклюзивную экономическую глобализацию, продвигает строительство “Одного пояса, одного пути”, реализует инициативу глобального развития. Цель этого, по его словам, состоит в том, чтобы позволить людям во всем мире разделять результаты развития.
Пять принципов мирного сосуществования - соглашение Индии
и Китая о Тибете
, подписанное в 1954 году. Согласно формулировке бывшего тогда премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлая, принципы включали взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, взаимное ненападение, невмешательство во внутренние дела друг друга, равноправие, взаимную выгоду и мирное сосуществование.