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В Госдуме призвали усилить контроль за препаратами для абортов
В Госдуме призвали усилить контроль за препаратами для абортов - РИА Новости, 28.06.2024
В Госдуме призвали усилить контроль за препаратами для абортов
Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендует Росздравнадзору усилить контроль за препаратами для медикаментозного прерывания беременности в целях недопущения... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T10:15
2024-06-28T10:15
2024-06-28T10:15
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендует Росздравнадзору усилить контроль за препаратами для медикаментозного прерывания беременности в целях недопущения самостоятельного использования вне специализированных медицинских организаций."Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения... обеспечить усиление контроля за обращением и реализацией лекарственных препаратов для медикаментозного прерывания беременности в целях недопущения самостоятельного использования вне специализированных медицинских организаций", - сказано в рекомендациях (есть в распоряжении РИА Новости).Также Минздраву рекомендуется усилить профилактическую работу, направленную на повышение осведомлённости населения по вопросам охраны репродуктивного здоровья и профилактики абортов.Данные рекомендации подготовлены по итогам круглого стола и отражают точку зрения его участников.
https://ria.ru/20240628/gd-1956032184.html
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госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество
Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Общество
В Госдуме призвали усилить контроль за препаратами для абортов
ГД: надо усилить контроль за оборотом препаратов для прерывания беременности