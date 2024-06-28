Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали усилить контроль за препаратами для абортов - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/gd-1956033044.html
В Госдуме призвали усилить контроль за препаратами для абортов
В Госдуме призвали усилить контроль за препаратами для абортов - РИА Новости, 28.06.2024
В Госдуме призвали усилить контроль за препаратами для абортов
Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендует Росздравнадзору усилить контроль за препаратами для медикаментозного прерывания беременности в целях недопущения... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T10:15
2024-06-28T10:15
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763539938_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_81bd849c8ea79651ddc067048b3a039f.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендует Росздравнадзору усилить контроль за препаратами для медикаментозного прерывания беременности в целях недопущения самостоятельного использования вне специализированных медицинских организаций."Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения... обеспечить усиление контроля за обращением и реализацией лекарственных препаратов для медикаментозного прерывания беременности в целях недопущения самостоятельного использования вне специализированных медицинских организаций", - сказано в рекомендациях (есть в распоряжении РИА Новости).Также Минздраву рекомендуется усилить профилактическую работу, направленную на повышение осведомлённости населения по вопросам охраны репродуктивного здоровья и профилактики абортов.Данные рекомендации подготовлены по итогам круглого стола и отражают точку зрения его участников.
https://ria.ru/20240628/gd-1956032184.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763539938_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_f33d95549b0bea59cc0618d32f4717c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество
Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Общество
В Госдуме призвали усилить контроль за препаратами для абортов

ГД: надо усилить контроль за оборотом препаратов для прерывания беременности

© Depositphotos.com / Varavin88Беременная женщина держит в руках снимок УЗИ
Беременная женщина держит в руках снимок УЗИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Depositphotos.com / Varavin88
Беременная женщина держит в руках снимок УЗИ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендует Росздравнадзору усилить контроль за препаратами для медикаментозного прерывания беременности в целях недопущения самостоятельного использования вне специализированных медицинских организаций.
«
"Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения... обеспечить усиление контроля за обращением и реализацией лекарственных препаратов для медикаментозного прерывания беременности в целях недопущения самостоятельного использования вне специализированных медицинских организаций", - сказано в рекомендациях (есть в распоряжении РИА Новости).
Также Минздраву рекомендуется усилить профилактическую работу, направленную на повышение осведомлённости населения по вопросам охраны репродуктивного здоровья и профилактики абортов.
Данные рекомендации подготовлены по итогам круглого стола и отражают точку зрения его участников.
Женщина узнает результаты теста на определение беременности - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
В Госдуме предложили сократить срок искусственного прерывания беременности
10:11
 
Госдума РФФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала