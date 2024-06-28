https://ria.ru/20240628/gd-1956033044.html

В Госдуме призвали усилить контроль за препаратами для абортов

В Госдуме призвали усилить контроль за препаратами для абортов - РИА Новости, 28.06.2024

В Госдуме призвали усилить контроль за препаратами для абортов

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендует Росздравнадзору усилить контроль за препаратами для медикаментозного прерывания беременности в целях недопущения... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T10:15

2024-06-28T10:15

2024-06-28T10:15

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763539938_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_81bd849c8ea79651ddc067048b3a039f.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендует Росздравнадзору усилить контроль за препаратами для медикаментозного прерывания беременности в целях недопущения самостоятельного использования вне специализированных медицинских организаций."Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения... обеспечить усиление контроля за обращением и реализацией лекарственных препаратов для медикаментозного прерывания беременности в целях недопущения самостоятельного использования вне специализированных медицинских организаций", - сказано в рекомендациях (есть в распоряжении РИА Новости).Также Минздраву рекомендуется усилить профилактическую работу, направленную на повышение осведомлённости населения по вопросам охраны репродуктивного здоровья и профилактики абортов.Данные рекомендации подготовлены по итогам круглого стола и отражают точку зрения его участников.

https://ria.ru/20240628/gd-1956032184.html

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госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество