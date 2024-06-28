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Орнитологи выяснят причины сокращения популяции утки-гаги на севере России - РИА Новости, 28.06.2024
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Наука
 
14:08 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/gaga-1956103793.html
Орнитологи выяснят причины сокращения популяции утки-гаги на севере России
Орнитологи выяснят причины сокращения популяции утки-гаги на севере России - РИА Новости, 28.06.2024
Орнитологи выяснят причины сокращения популяции утки-гаги на севере России
Рабочая группа по гусеобразным Северной Евразии на гидросамолете осматривает побережье Охотского моря и прилегающие к нему лагуны, фотографируя и пересчитывая... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:08
2024-06-28T14:08
наука
магаданская область
охотское море
россия
российская академия наук
наука
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МАГАДАН, 28 июн - РИА Новости. Рабочая группа по гусеобразным Северной Евразии на гидросамолете осматривает побережье Охотского моря и прилегающие к нему лагуны, фотографируя и пересчитывая водоплавающих птиц, орнитологи намерены оценить состоянии популяции утки-гаги, численность которой сокращается, сообщила РИА Новости кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Софья Розенфельд, "Мы пока не знаем причин, но популяция гаги сокращается на севере России и на Аляске последние лет сорок. То есть, явно дело в каких-то, может быть, климатических вещах, может, в каких-то еще. Поскольку гаги питаются моллюсками в основном, может быть, что-то происходит с беспозвоночными. Пока мы не можем сказать, мы пока только констатируем то, что снижение численности действительно происходит. И в Магаданской области мы должны оценить состояние популяции", - рассказала собеседница агентства. Она добавила, что в Магаданской области орнитологов интересуют разные водоплавающие птицы. После завершения работы в регионе ученые отправятся на Камчатку. Осенью приступят к обработке полученных данных, проведут консультации с орнитологами других стран.
https://ria.ru/20240109/ozero-1920240888.html
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магаданская область, охотское море, россия, российская академия наук, наука
Наука, Магаданская область, Охотское море, Россия, Российская академия наук, Наука
Орнитологи выяснят причины сокращения популяции утки-гаги на севере России

Орнитологи планируют оценить численность утки-гаги в Охотском море

CC BY-SA 2.5 / Andreas Trepte / Самец и самка гаги обыкновенной
Самец и самка гаги обыкновенной - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
CC BY-SA 2.5 / Andreas Trepte /
Самец и самка гаги обыкновенной. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 28 июн - РИА Новости. Рабочая группа по гусеобразным Северной Евразии на гидросамолете осматривает побережье Охотского моря и прилегающие к нему лагуны, фотографируя и пересчитывая водоплавающих птиц, орнитологи намерены оценить состоянии популяции утки-гаги, численность которой сокращается, сообщила РИА Новости кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Софья Розенфельд,
«
"Мы пока не знаем причин, но популяция гаги сокращается на севере России и на Аляске последние лет сорок. То есть, явно дело в каких-то, может быть, климатических вещах, может, в каких-то еще. Поскольку гаги питаются моллюсками в основном, может быть, что-то происходит с беспозвоночными. Пока мы не можем сказать, мы пока только констатируем то, что снижение численности действительно происходит. И в Магаданской области мы должны оценить состояние популяции", - рассказала собеседница агентства.
Она добавила, что в Магаданской области орнитологов интересуют разные водоплавающие птицы. После завершения работы в регионе ученые отправятся на Камчатку. Осенью приступят к обработке полученных данных, проведут консультации с орнитологами других стран.
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НаукаМагаданская областьОхотское мореРоссияРоссийская академия наукНаука
 
 
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