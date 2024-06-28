В Кремле прокомментировали ожидаемые кадровые перестановки в Евросоюзе
Песков: ни фон дер Ляйен, ни Каллас не выступают за нормализацию отношений с РФ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не является сторонницей нормализации отношений ЕС и России, премьер-министр Эстонии Кая Каллас тоже хорошо известна русофобскими заявлениями, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается госпожи фон дер Ляйен, то она уже хорошо известна. В данном случае мы говорим... только о теме отношений с Россией. Госпожа фон дер Ляйен не является сторонницей нормализации отношений между ЕС и Россией. Так мы ее и знаем, так мы ее и помним. В этом плане ничего не меняется. Госпожа Каллас тоже не демонстрировала до сих пор дипломатических наклонностей и хорошо известна у нас своими абсолютно такими непримиримыми и иногда даже оголтело русофобскими заявлениями", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле восприняли кадровые изменения в ЕС.
Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили предложенных ранее кандидатов на высшие посты в евроинституты, предложив Европейскому парламенту кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок во главе Еврокомиссии, экс-премьера Португалии Антониу Кошту на пост главы Евросовета, а премьер-министра Эстонии Каи Каллас - на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности.