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В Кремле прокомментировали ожидаемые кадровые перестановки в Евросоюзе - РИА Новости, 28.06.2024
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12:46 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/evrosoyuz-1956076998.html
В Кремле прокомментировали ожидаемые кадровые перестановки в Евросоюзе
В Кремле прокомментировали ожидаемые кадровые перестановки в Евросоюзе - РИА Новости, 28.06.2024
В Кремле прокомментировали ожидаемые кадровые перестановки в Евросоюзе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не является сторонницей нормализации отношений ЕС и России, премьер-министр Эстонии Кая Каллас тоже хорошо известна... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:46
2024-06-28T12:46
в мире
россия
урсула фон дер ляйен
кайя каллас
дмитрий песков
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не является сторонницей нормализации отношений ЕС и России, премьер-министр Эстонии Кая Каллас тоже хорошо известна русофобскими заявлениями, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается госпожи фон дер Ляйен, то она уже хорошо известна. В данном случае мы говорим... только о теме отношений с Россией. Госпожа фон дер Ляйен не является сторонницей нормализации отношений между ЕС и Россией. Так мы ее и знаем, так мы ее и помним. В этом плане ничего не меняется. Госпожа Каллас тоже не демонстрировала до сих пор дипломатических наклонностей и хорошо известна у нас своими абсолютно такими непримиримыми и иногда даже оголтело русофобскими заявлениями", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле восприняли кадровые изменения в ЕС. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили предложенных ранее кандидатов на высшие посты в евроинституты, предложив Европейскому парламенту кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок во главе Еврокомиссии, экс-премьера Португалии Антониу Кошту на пост главы Евросовета, а премьер-министра Эстонии Каи Каллас - на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности.
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в мире, россия, урсула фон дер ляйен, кайя каллас, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Кайя Каллас, Дмитрий Песков, Евросоюз, Еврокомиссия
В Кремле прокомментировали ожидаемые кадровые перестановки в Евросоюзе

Песков: ни фон дер Ляйен, ни Каллас не выступают за нормализацию отношений с РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не является сторонницей нормализации отношений ЕС и России, премьер-министр Эстонии Кая Каллас тоже хорошо известна русофобскими заявлениями, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается госпожи фон дер Ляйен, то она уже хорошо известна. В данном случае мы говорим... только о теме отношений с Россией. Госпожа фон дер Ляйен не является сторонницей нормализации отношений между ЕС и Россией. Так мы ее и знаем, так мы ее и помним. В этом плане ничего не меняется. Госпожа Каллас тоже не демонстрировала до сих пор дипломатических наклонностей и хорошо известна у нас своими абсолютно такими непримиримыми и иногда даже оголтело русофобскими заявлениями", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле восприняли кадровые изменения в ЕС.
Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили предложенных ранее кандидатов на высшие посты в евроинституты, предложив Европейскому парламенту кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок во главе Еврокомиссии, экс-премьера Португалии Антониу Кошту на пост главы Евросовета, а премьер-министра Эстонии Каи Каллас - на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Саммит Евросоюза собрался на помойке
08:00
 
В миреРоссияУрсула фон дер ЛяйенКайя КалласДмитрий ПесковЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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