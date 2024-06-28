https://ria.ru/20240628/evrosoyuz-1956076998.html

В Кремле прокомментировали ожидаемые кадровые перестановки в Евросоюзе

В Кремле прокомментировали ожидаемые кадровые перестановки в Евросоюзе - РИА Новости, 28.06.2024

В Кремле прокомментировали ожидаемые кадровые перестановки в Евросоюзе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не является сторонницей нормализации отношений ЕС и России, премьер-министр Эстонии Кая Каллас тоже хорошо известна... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T12:46

2024-06-28T12:46

2024-06-28T12:46

в мире

россия

урсула фон дер ляйен

кайя каллас

дмитрий песков

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не является сторонницей нормализации отношений ЕС и России, премьер-министр Эстонии Кая Каллас тоже хорошо известна русофобскими заявлениями, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается госпожи фон дер Ляйен, то она уже хорошо известна. В данном случае мы говорим... только о теме отношений с Россией. Госпожа фон дер Ляйен не является сторонницей нормализации отношений между ЕС и Россией. Так мы ее и знаем, так мы ее и помним. В этом плане ничего не меняется. Госпожа Каллас тоже не демонстрировала до сих пор дипломатических наклонностей и хорошо известна у нас своими абсолютно такими непримиримыми и иногда даже оголтело русофобскими заявлениями", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле восприняли кадровые изменения в ЕС. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили предложенных ранее кандидатов на высшие посты в евроинституты, предложив Европейскому парламенту кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок во главе Еврокомиссии, экс-премьера Португалии Антониу Кошту на пост главы Евросовета, а премьер-министра Эстонии Каи Каллас - на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности.

https://ria.ru/20240628/sammit-1955950234.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, урсула фон дер ляйен, кайя каллас, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия