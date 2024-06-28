https://ria.ru/20240628/dollar-1955998692.html

Академик РАН рассказал, когда рухнет зависимость стран мира от доллара

Академик РАН рассказал, когда рухнет зависимость стран мира от доллара - РИА Новости, 28.06.2024

Академик РАН рассказал, когда рухнет зависимость стран мира от доллара

Россия возьмет в ближайшие 15-20 лет контроль над международными финансовыми рынками, и тогда рухнет вся зависимость государств мира от доллара, заявил РИА... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T07:34

2024-06-28T07:34

2024-06-28T07:41

экономика

россия

ближний восток

сша

виталий наумкин

российская академия наук

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия возьмет в ближайшие 15-20 лет контроль над международными финансовыми рынками, и тогда рухнет вся зависимость государств мира от доллара, заявил РИА Новости академик РАН, лауреат Государственной премии РФ, научный руководитель института востоковедения РАН Виталий Наумкин. "Россия захватит в ближайшие 15-20 лет контроль над международными финансовыми рынками, а мы, не сомневаюсь, это обязательно сделаем, тогда рухнет и вся эта зависимость стран Ближнего Востока, как, впрочем, и государств других регионов от США, их валюты", - сказал он. По его словам, предпосылкой тому является дедолларизация, за которую Россия сейчас активно взялась и которую многие наши партнеры как на Востоке, так и в странах глобального большинства поддерживают. "Они также хотят уйти от долларовой зависимости, чтобы иметь возможность самостоятельно проводить свою внутреннюю и внешнюю политику", - заметил Наумкин. "Нам всем вместе нужно искать разные пути, как избавляться от токсичных валют, как начать полноценно вести дела друг с другом в национальных валютах, а не в долларах и евро", - заключил он.

https://ria.ru/20240626/dollar-1955487019.html

россия

ближний восток

сша

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экономика, россия, ближний восток, сша, виталий наумкин, российская академия наук