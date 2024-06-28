https://ria.ru/20240628/dollar-1955998692.html
Академик РАН рассказал, когда рухнет зависимость стран мира от доллара
Академик РАН рассказал, когда рухнет зависимость стран мира от доллара - РИА Новости, 28.06.2024
Академик РАН рассказал, когда рухнет зависимость стран мира от доллара
Россия возьмет в ближайшие 15-20 лет контроль над международными финансовыми рынками, и тогда рухнет вся зависимость государств мира от доллара, заявил РИА... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T07:34
2024-06-28T07:34
2024-06-28T07:41
экономика
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виталий наумкин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия возьмет в ближайшие 15-20 лет контроль над международными финансовыми рынками, и тогда рухнет вся зависимость государств мира от доллара, заявил РИА Новости академик РАН, лауреат Государственной премии РФ, научный руководитель института востоковедения РАН Виталий Наумкин. "Россия захватит в ближайшие 15-20 лет контроль над международными финансовыми рынками, а мы, не сомневаюсь, это обязательно сделаем, тогда рухнет и вся эта зависимость стран Ближнего Востока, как, впрочем, и государств других регионов от США, их валюты", - сказал он. По его словам, предпосылкой тому является дедолларизация, за которую Россия сейчас активно взялась и которую многие наши партнеры как на Востоке, так и в странах глобального большинства поддерживают. "Они также хотят уйти от долларовой зависимости, чтобы иметь возможность самостоятельно проводить свою внутреннюю и внешнюю политику", - заметил Наумкин. "Нам всем вместе нужно искать разные пути, как избавляться от токсичных валют, как начать полноценно вести дела друг с другом в национальных валютах, а не в долларах и евро", - заключил он.
https://ria.ru/20240626/dollar-1955487019.html
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экономика, россия, ближний восток, сша, виталий наумкин, российская академия наук
Экономика, Россия, Ближний Восток, США, Виталий Наумкин, Российская академия наук
Академик РАН рассказал, когда рухнет зависимость стран мира от доллара
Академик Наумкин предрек крушение зависимости стран от доллара благодаря России
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия возьмет в ближайшие 15-20 лет контроль над международными финансовыми рынками, и тогда рухнет вся зависимость государств мира от доллара, заявил РИА Новости академик РАН, лауреат Государственной премии РФ, научный руководитель института востоковедения РАН Виталий Наумкин.
"Россия захватит в ближайшие 15-20 лет контроль над международными финансовыми рынками, а мы, не сомневаюсь, это обязательно сделаем, тогда рухнет и вся эта зависимость стран Ближнего Востока
, как, впрочем, и государств других регионов от США
, их валюты", - сказал он.
По его словам, предпосылкой тому является дедолларизация, за которую Россия сейчас активно взялась и которую многие наши партнеры как на Востоке, так и в странах глобального большинства поддерживают. "Они также хотят уйти от долларовой зависимости, чтобы иметь возможность самостоятельно проводить свою внутреннюю и внешнюю политику", - заметил Наумкин.
"Нам всем вместе нужно искать разные пути, как избавляться от токсичных валют, как начать полноценно вести дела друг с другом в национальных валютах, а не в долларах и евро", - заключил он.