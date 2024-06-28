https://ria.ru/20240628/dipfeyki-1956162853.html
МВД хочет признать дипфейки отягчающим обстоятельством
МВД хочет признать дипфейки отягчающим обстоятельством - РИА Новости, 28.06.2024
МВД хочет признать дипфейки отягчающим обстоятельством
МВД разрабатывает законопроект, чтобы сделать дипфейки отягчающим обстоятельством, сообщил депутат ГД Антон Горелкин, отметив, что людям нужен доступный... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:38
2024-06-28T16:38
2024-06-28T16:38
технологии
антон горелкин
госдума рф
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. МВД разрабатывает законопроект, чтобы сделать дипфейки отягчающим обстоятельством, сообщил депутат ГД Антон Горелкин, отметив, что людям нужен доступный инструмент, чтобы определять дипфейки. "МВД разрабатывает законопроект, чтобы сделать дипфейки отягчающим обстоятельством и это правильное направление. Я уверен, что в ближайшее время здесь будет какая-то регуляторика", - сказал он на ПМЮФ. Он отметил, что очень много дипфейков в видео звонках и сообщениях. "Обычный человек уже не может отличить сгенерированный контент от настоящего...людям нужен доступный инструмент для быстрой проверки происхождения контента...камеру смартфона навел, получил вердикт...хотелось бы, чтобы было больше таких проектов", - добавил депутат. Он отметил, что нужно объединить все лучшие разработки в этой теме, чтобы люди себя чувствовали более защищенными.
https://ria.ru/20240605/moshenniki-1950541501.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, антон горелкин, госдума рф
Технологии, Антон Горелкин, Госдума РФ
МВД хочет признать дипфейки отягчающим обстоятельством
МВД разрабатывает проект, чтобы признать дипфейки отягчающим обстоятельством
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. МВД разрабатывает законопроект, чтобы сделать дипфейки отягчающим обстоятельством, сообщил депутат ГД Антон Горелкин, отметив, что людям нужен доступный инструмент, чтобы определять дипфейки.
"МВД
разрабатывает законопроект, чтобы сделать дипфейки отягчающим обстоятельством и это правильное направление. Я уверен, что в ближайшее время здесь будет какая-то регуляторика", - сказал он на ПМЮФ.
Он отметил, что очень много дипфейков в видео звонках и сообщениях.
"Обычный человек уже не может отличить сгенерированный контент от настоящего...людям нужен доступный инструмент для быстрой проверки происхождения контента...камеру смартфона навел, получил вердикт...хотелось бы, чтобы было больше таких проектов", - добавил депутат.
Он отметил, что нужно объединить все лучшие разработки в этой теме, чтобы люди себя чувствовали более защищенными.