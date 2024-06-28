Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили инициативу о запрете пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 28.06.2024 (обновлено: 13:58 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/chayldfri-1956102557.html
В Госдуме оценили инициативу о запрете пропаганды чайлдфри
В Госдуме оценили инициативу о запрете пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 28.06.2024
В Госдуме оценили инициативу о запрете пропаганды чайлдфри
Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина (КПРФ) в своем Telegram-канале назвала правильной инициативу о запрете распространения идеологии бездетности... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T13:55
2024-06-28T13:58
общество
россия
всеволод вуколов
госдума рф
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина (КПРФ) в своем Telegram-канале назвала правильной инициативу о запрете распространения идеологии бездетности (childfree, чайлдфри) в России, отметив необходимость создания условий для преодоления демографического кризиса. Ранее на одной из сессий ПМЮФ заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов рассказал, что в России готовится законопроекте по недопущению распространения идеологии чайлдфри. "Считаю правильной инициативу признания экстремистской пропаганды отказа от рождения детей. Именно ПРОПАГАНДЫ (по аналогии с пропагандой запрещенного в РФ ЛГБТ-сообщества). При этом напоминаю, что самое главное здесь - создать условия для преодоления демографического кризиса", - написала Останина. Она добавила, что при принятии таких решений также стоит качественно усилить социальную поддержку семьи. Начинать стоит с молодой семьи, с обеспечения ее жильем и работой с достойной зарплатой, считает парламентарий. "А "чайлдфри" - это, конечно, безумие, а распространители подобного рода идей - либо дураки, либо враги", - заключила Останина.
https://ria.ru/20231211/chayldfri-1915128695.html
https://ria.ru/20240627/childfree-1955836589.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, всеволод вуколов, госдума рф, кпрф
Общество, Россия, Всеволод Вуколов, Госдума РФ, КПРФ
В Госдуме оценили инициативу о запрете пропаганды чайлдфри

В Госдуме назвали инициативу о запрете пропаганды чайлдфри правильной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина (КПРФ) в своем Telegram-канале назвала правильной инициативу о запрете распространения идеологии бездетности (childfree, чайлдфри) в России, отметив необходимость создания условий для преодоления демографического кризиса.
Ранее на одной из сессий ПМЮФ заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов рассказал, что в России готовится законопроекте по недопущению распространения идеологии чайлдфри.
Новорожденные дети - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
В СПЧ допустили, что пропаганда чайлдфри приведет к исчезновению нации
11 декабря 2023, 16:57
"Считаю правильной инициативу признания экстремистской пропаганды отказа от рождения детей. Именно ПРОПАГАНДЫ (по аналогии с пропагандой запрещенного в РФ ЛГБТ-сообщества). При этом напоминаю, что самое главное здесь - создать условия для преодоления демографического кризиса", - написала Останина.
Она добавила, что при принятии таких решений также стоит качественно усилить социальную поддержку семьи. Начинать стоит с молодой семьи, с обеспечения ее жильем и работой с достойной зарплатой, считает парламентарий.
"А "чайлдфри" - это, конечно, безумие, а распространители подобного рода идей - либо дураки, либо враги", - заключила Останина.
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Минюст призвал депутатов не перегибать в борьбе с идеологией чайлдфри
Вчера, 13:22
 
ОбществоРоссияВсеволод ВуколовГосдума РФКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала