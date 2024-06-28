https://ria.ru/20240628/chayldfri-1956102557.html

В Госдуме оценили инициативу о запрете пропаганды чайлдфри

В Госдуме оценили инициативу о запрете пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 28.06.2024

В Госдуме оценили инициативу о запрете пропаганды чайлдфри

Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина (КПРФ) в своем Telegram-канале назвала правильной инициативу о запрете распространения идеологии бездетности... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T13:55

2024-06-28T13:55

2024-06-28T13:58

общество

россия

всеволод вуколов

госдума рф

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина (КПРФ) в своем Telegram-канале назвала правильной инициативу о запрете распространения идеологии бездетности (childfree, чайлдфри) в России, отметив необходимость создания условий для преодоления демографического кризиса. Ранее на одной из сессий ПМЮФ заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов рассказал, что в России готовится законопроекте по недопущению распространения идеологии чайлдфри. "Считаю правильной инициативу признания экстремистской пропаганды отказа от рождения детей. Именно ПРОПАГАНДЫ (по аналогии с пропагандой запрещенного в РФ ЛГБТ-сообщества). При этом напоминаю, что самое главное здесь - создать условия для преодоления демографического кризиса", - написала Останина. Она добавила, что при принятии таких решений также стоит качественно усилить социальную поддержку семьи. Начинать стоит с молодой семьи, с обеспечения ее жильем и работой с достойной зарплатой, считает парламентарий. "А "чайлдфри" - это, конечно, безумие, а распространители подобного рода идей - либо дураки, либо враги", - заключила Останина.

https://ria.ru/20231211/chayldfri-1915128695.html

https://ria.ru/20240627/childfree-1955836589.html

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Варвара Скокшина

общество, россия, всеволод вуколов, госдума рф, кпрф