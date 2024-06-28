Рейтинг@Mail.ru
Сенатор Цеков заявил, что миру нужно бояться безумия Байдена - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/bayden-1956045636.html
Сенатор Цеков заявил, что миру нужно бояться безумия Байдена
Сенатор Цеков заявил, что миру нужно бояться безумия Байдена - РИА Новости, 28.06.2024
Сенатор Цеков заявил, что миру нужно бояться безумия Байдена
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что миру нужно бояться не взятия Киева Россией, а безумия президента США РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T11:04
2024-06-28T11:04
в мире
украина
сергей цеков
джо байден
дональд трамп
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956024815_116:0:2568:1380_1920x0_80_0_0_63b094d2cb455f74eedc5d2ea5e5a1b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что миру нужно бояться не взятия Киева Россией, а безумия президента США Джо Байдена. Ранее Байден в ходе дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом безосновательно заявил, что после взятия Россией Киева начнется третья мировая война. "Миру нужно как раз-таки бояться не взятия Киева Россией, а безумия Байдена. Победа России и достижение всех целей СВО принесет миру долгожданную стабильность и предсказуемость", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, начало третьей мировой войны провоцируют именно США, "бросая в топку" военного конфликта территорию Украины и ее народ. "Американцам пора угомониться и отказаться от вмешательства во внутренние дела Украины и перестать подталкивать ее к дальнейшей эскалации конфликта с Россией, подводя обстановку в мире до взрывоопасной, что может привести к началу третьей мировой войны", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20240628/bayden-1956041621.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Трамп о Байдене: "Он втянет нас в третью мировую войну"
Трамп о Байдене: "Он втянет нас в третью мировую войну"
2024-06-28T11:04
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956024815_150:0:2535:1789_1920x0_80_0_0_ecf702d8d2443c656bd1cf5d3996957a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сергей цеков, джо байден, дональд трамп, россия, сша
В мире, Украина, Сергей Цеков, Джо Байден, Дональд Трамп, Россия, США
Сенатор Цеков заявил, что миру нужно бояться безумия Байдена

Сенатор Цеков заявил, что миру нужно бояться не взятия Киева, а безумия Байдена

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что миру нужно бояться не взятия Киева Россией, а безумия президента США Джо Байдена.
Ранее Байден в ходе дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом безосновательно заявил, что после взятия Россией Киева начнется третья мировая война.
"Миру нужно как раз-таки бояться не взятия Киева Россией, а безумия Байдена. Победа России и достижение всех целей СВО принесет миру долгожданную стабильность и предсказуемость", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, начало третьей мировой войны провоцируют именно США, "бросая в топку" военного конфликта территорию Украины и ее народ.
"Американцам пора угомониться и отказаться от вмешательства во внутренние дела Украины и перестать подталкивать ее к дальнейшей эскалации конфликта с Россией, подводя обстановку в мире до взрывоопасной, что может привести к началу третьей мировой войны", - сказал сенатор.
Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
В Крыму назвали слова Байдена о третьей мировой лукавством
10:41
 
В миреУкраинаСергей ЦековДжо БайденДональд ТрампРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала