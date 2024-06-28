https://ria.ru/20240628/bayden-1956045636.html

Сенатор Цеков заявил, что миру нужно бояться безумия Байдена

Сенатор Цеков заявил, что миру нужно бояться безумия Байдена - РИА Новости, 28.06.2024

Сенатор Цеков заявил, что миру нужно бояться безумия Байдена

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что миру нужно бояться не взятия Киева Россией, а безумия президента США РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T11:04

2024-06-28T11:04

2024-06-28T11:04

в мире

украина

сергей цеков

джо байден

дональд трамп

россия

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что миру нужно бояться не взятия Киева Россией, а безумия президента США Джо Байдена. Ранее Байден в ходе дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом безосновательно заявил, что после взятия Россией Киева начнется третья мировая война. "Миру нужно как раз-таки бояться не взятия Киева Россией, а безумия Байдена. Победа России и достижение всех целей СВО принесет миру долгожданную стабильность и предсказуемость", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, начало третьей мировой войны провоцируют именно США, "бросая в топку" военного конфликта территорию Украины и ее народ. "Американцам пора угомониться и отказаться от вмешательства во внутренние дела Украины и перестать подталкивать ее к дальнейшей эскалации конфликта с Россией, подводя обстановку в мире до взрывоопасной, что может привести к началу третьей мировой войны", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20240628/bayden-1956041621.html

украина

россия

сша

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Трамп о Байдене: "Он втянет нас в третью мировую войну" Трамп о Байдене: "Он втянет нас в третью мировую войну" 2024-06-28T11:04 true PT0M26S

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Дарья Буймова

в мире, украина, сергей цеков, джо байден, дональд трамп, россия, сша