https://ria.ru/20240628/bank-1956176858.html

В ЛНР открылись первые полноформатные отделения Сбербанка

В ЛНР открылись первые полноформатные отделения Сбербанка - РИА Новости, 28.06.2024

В ЛНР открылись первые полноформатные отделения Сбербанка

Первые полноформатные отделения Сбербанка начали работу в Луганской Народной Республике: два офиса в Луганске и один в Красном Луче, все офисы работают с... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:11

2024-06-28T17:11

2024-06-28T17:12

экономика

луганская народная республика

луганск

красный луч

леонид пасечник

станислав кузнецов

сбербанк россии

сбер

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ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Первые полноформатные отделения Сбербанка начали работу в Луганской Народной Республике: два офиса в Луганске и один в Красном Луче, все офисы работают с розничными клиентами, одно отделение в Луганске также обслуживает юридических лиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Ранее в "Сбере" сообщали, что в новых регионах уже работает 42 точки присутствия банка, среди которых 13 мобильных офисов. На церемонии открытия офиса в Луганске присутствовали глава ЛНР Леонид Пасечник, заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александр Абрамкин. "Сегодня для всей команды "Сбера" праздник, праздник, потому что сегодня здесь в Луганске открывается первый полноформатный офис "Сбера", который будет предоставлять весь спектр услуг, весь спектр розничных продуктов, корпоративных продуктов, для жителей Луганской Народной Республики", - сказал Кузнецов. Он уточнил, что с этого момента "Сбер" приступает в полном объеме к работе на территории ЛНР. Зампредседателя выразил благодарность команде банка и главе Республики Леониду Пасечнику за содействие в организации работы банка в Республике. "В первую очередь, конечно же, и то, что самое важное, жители республики получают доступ к тем продуктам, услугам, которые оказывает Сбербанк России. И очень важно, что для получения подобных услуг нет необходимости выезжать за пределы республики. Это все можно делать по месту… На самом деле на территории республики уже работают банки, но Сбербанком является одним из самых крупных и мощных банков Российской Федерации, и мы уверены в том, что его появление здесь создаст достаточно серьезную конкуренцию, что будет способствовать вообще развитию банковской системы на территории республики", - сказал журналистам на открытии офиса Пасечник. Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка проинформировал, что в ЛНР на данный момент работает 23 банкомата, мобильные офисы и запущен эквайринг. "Мы намерены развивать здесь не только финансовые стандартные все банковские услуги, но и нефинансовые сервисы, связанные со здоровьем, образованием. То есть, мы сюда приводим, приносим всю нашу цифровую мощь, которая есть у "Сбера", - пояснил Абрамкин.

https://ria.ru/20240628/sber-1956083945.html

https://realty.ria.ru/20240621/sberbank--1954553209.html

https://ria.ru/20240620/sberbank-1954356520.html

луганская народная республика

луганск

красный луч

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экономика, луганская народная республика, луганск, красный луч, леонид пасечник, станислав кузнецов, сбербанк россии, сбер