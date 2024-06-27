https://ria.ru/20240627/zyuganov-1955724009.html

Путин поздравил Зюганова с юбилеем

Путин поздравил Зюганова с юбилеем - РИА Новости, 27.06.2024

Путин поздравил Зюганова с юбилеем

Президент России Владимир Путин встретился с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и поздравил его с 80-летним юбилеем. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T00:04

2024-06-27T00:04

2024-06-27T00:10

владимир путин

геннадий зюганов

россия

кпрф

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и поздравил его с 80-летним юбилеем.Зюганов отмечал в среду юбилей, политику исполнилось 80 лет. Путин присвоил ему звание Героя Труда, а в поздравительной телеграмме охарактеризовал лидера КПРФ как опытного политика, честного, принципиального, преданного интересам Отечества человека. Глава государства также особо отмечал усилия Зюганова, направленные на повышение благосостояния людей, укрепление суверенитета страны и её позиций в мире.

https://ria.ru/20240626/zyuganov-1955146541.html

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владимир путин, геннадий зюганов, россия, кпрф