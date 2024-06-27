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Зеленский сделал заявление о концовке конфликта - РИА Новости, 27.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 27.06.2024 (обновлено: 16:04 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/zelenskiy-1955880736.html
Зеленский сделал заявление о концовке конфликта
Зеленский сделал заявление о концовке конфликта - РИА Новости, 27.06.2024
Зеленский сделал заявление о концовке конфликта
Владимир Зеленский утверждает, что якобы не желает затягивать конфликт из-за потерь Киева. "Мы должны положить этот план урегулирования на стол в течение... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:34
2024-06-27T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
россия
нато
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что якобы не желает затягивать конфликт из-за потерь Киева. "Мы должны положить этот план урегулирования на стол в течение нескольких месяцев. У нас нет много времени, потому что у нас много раненых и убитых на поле боя &lt;...&gt;. Поэтому мы не хотим, чтобы эта война продолжалась годами", — заявил он по прибытии на саммит Евросоюза.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Украиной, однако именно Зеленский не единожды отвергал такую возможность.Президент Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили более 90 стран, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240627/zelenskiy-1955758393.html
https://ria.ru/20240627/frantsiya-1955861926.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, НАТО
Зеленский сделал заявление о концовке конфликта

Зеленский заявил о нежелании затягивать конфликт из-за больших потерь

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. 27 июня 2024
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. 27 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. 27 июня 2024
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что якобы не желает затягивать конфликт из-за потерь Киева.

"Мы должны положить этот план урегулирования на стол в течение нескольких месяцев. У нас нет много времени, потому что у нас много раненых и убитых на поле боя <...>. Поэтому мы не хотим, чтобы эта война продолжалась годами", — заявил он по прибытии на саммит Евросоюза.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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Вчера, 08:48
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Украиной, однако именно Зеленский не единожды отвергал такую возможность.

Президент Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили более 90 стран, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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Вчера, 14:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияНАТО
 
 
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