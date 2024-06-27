https://ria.ru/20240627/vsu-1955751861.html

ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке фронта, заявил Марочко

ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке фронта, заявил Марочко - РИА Новости, 27.06.2024

ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке фронта, заявил Марочко

Командиры ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T07:13

2024-06-27T07:13

2024-06-27T07:24

специальная военная операция на украине

волчанск

андрей марочко

вооруженные силы украины

харьковская область

украина

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Командиры ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко."В районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанск и Тихое, отмечены ряд случаев, когда украинские боевики имитируют действия наступательного характера. Подобная тактика по ряду факторов не связана с введением наших подразделений в заблуждение или другими тактическими приёмами, направленными на достижение определенных военных целей, а носит вероятнее всего статистический характер", - сообщил Марочко агентству.Марочко уточнил, что таким образом украинское командование на местах создает видимость полномасштабной боевой работы, задействовав незначительные силы, а не выполняет реальные боевые задачи, поставленные вышестоящим руководством."Увеличение количества "бумажных" наступлений, может подаваться, как положительные тенденции для западных кураторов", - добавил он.Ранее Марочко сообщил, что ВСУ стали чаще применять западную технику и артиллерию в Харьковской области.

https://ria.ru/20240625/vsu-1955223404.html

волчанск

харьковская область

украина

россия

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