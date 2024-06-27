Рейтинг@Mail.ru
ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке фронта, заявил Марочко - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:13 27.06.2024 (обновлено: 07:24 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/vsu-1955751861.html
ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке фронта, заявил Марочко
ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке фронта, заявил Марочко - РИА Новости, 27.06.2024
ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке фронта, заявил Марочко
Командиры ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T07:13
2024-06-27T07:24
специальная военная операция на украине
волчанск
андрей марочко
вооруженные силы украины
харьковская область
украина
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935688842_0:9:3068:1735_1920x0_80_0_0_e4930d0e5807fc8c9267890df8aaceff.jpg
ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Командиры ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко."В районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанск и Тихое, отмечены ряд случаев, когда украинские боевики имитируют действия наступательного характера. Подобная тактика по ряду факторов не связана с введением наших подразделений в заблуждение или другими тактическими приёмами, направленными на достижение определенных военных целей, а носит вероятнее всего статистический характер", - сообщил Марочко агентству.Марочко уточнил, что таким образом украинское командование на местах создает видимость полномасштабной боевой работы, задействовав незначительные силы, а не выполняет реальные боевые задачи, поставленные вышестоящим руководством."Увеличение количества "бумажных" наступлений, может подаваться, как положительные тенденции для западных кураторов", - добавил он.Ранее Марочко сообщил, что ВСУ стали чаще применять западную технику и артиллерию в Харьковской области.
https://ria.ru/20240625/vsu-1955223404.html
волчанск
харьковская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935688842_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_fe20de2df25f9c7c8b56cf35fe88d208.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волчанск, андрей марочко, вооруженные силы украины, харьковская область, украина, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Россия
ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке фронта, заявил Марочко

Марочко: командиры ВСУ имитируют контратаки на хаарьковском участке фронта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО
Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Командиры ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанск и Тихое, отмечены ряд случаев, когда украинские боевики имитируют действия наступательного характера. Подобная тактика по ряду факторов не связана с введением наших подразделений в заблуждение или другими тактическими приёмами, направленными на достижение определенных военных целей, а носит вероятнее всего статистический характер", - сообщил Марочко агентству.
Марочко уточнил, что таким образом украинское командование на местах создает видимость полномасштабной боевой работы, задействовав незначительные силы, а не выполняет реальные боевые задачи, поставленные вышестоящим руководством.
"Увеличение количества "бумажных" наступлений, может подаваться, как положительные тенденции для западных кураторов", - добавил он.
Ранее Марочко сообщил, что ВСУ стали чаще применять западную технику и артиллерию в Харьковской области.
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток, обнаруженная военнослужащими НМ ДНР на дороге у села Избицкое Харьковской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Марочко рассказал о подрывающихся на минах ВСУ мирных жителях под Харьковом
25 июня, 07:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВолчанскАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныХарьковская областьУкраинаВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала