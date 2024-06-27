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ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке фронта, заявил Марочко
ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке фронта, заявил Марочко - РИА Новости, 27.06.2024
ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке фронта, заявил Марочко
Командиры ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T07:13
2024-06-27T07:13
2024-06-27T07:24
специальная военная операция на украине
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андрей марочко
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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Командиры ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко."В районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанск и Тихое, отмечены ряд случаев, когда украинские боевики имитируют действия наступательного характера. Подобная тактика по ряду факторов не связана с введением наших подразделений в заблуждение или другими тактическими приёмами, направленными на достижение определенных военных целей, а носит вероятнее всего статистический характер", - сообщил Марочко агентству.Марочко уточнил, что таким образом украинское командование на местах создает видимость полномасштабной боевой работы, задействовав незначительные силы, а не выполняет реальные боевые задачи, поставленные вышестоящим руководством."Увеличение количества "бумажных" наступлений, может подаваться, как положительные тенденции для западных кураторов", - добавил он.Ранее Марочко сообщил, что ВСУ стали чаще применять западную технику и артиллерию в Харьковской области.
https://ria.ru/20240625/vsu-1955223404.html
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ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке фронта, заявил Марочко
Марочко: командиры ВСУ имитируют контратаки на хаарьковском участке фронта