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Сандиага Уно: Индонезия не будет дискриминировать туристов из России

Сандиага Уно: Индонезия не будет дискриминировать туристов из России - РИА Новости, 27.06.2024

Сандиага Уно: Индонезия не будет дискриминировать туристов из России

Индонезия, страна-архипелаг в Юго-Восточной Азии, является одним из самых популярных направлений туристов: легендарный остров Бали, вулканические озера,... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T09:00

2024-06-27T09:00

2024-06-27T09:00

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Индонезия, страна-архипелаг в Юго-Восточной Азии, является одним из самых популярных направлений туристов: легендарный остров Бали, вулканические озера, исторические достопримечательности, несравненное биоразнообразие. Индонезия, что немаловажно, также известна своим дружелюбным отношением к российским путешественникам, особенно теперь, когда многие страны, по сути, закрывают перед ними двери. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно в интервью корреспонденту РИА Новости Ульяне Мирошкиной заверил, что его страна не будет делать различий между туристами, запрещая гражданам определенных стран въезд. Министр выразил надежду, что Россия и Индонезии в скорейшем времени возобновят прямые рейсы, что облегчит путешествие на архипелаг для россиян.– Многие российские туристы открыли для себя Индонезию в ковидные и постковидные времена через остров Бали. Однако теперь, когда индонезийский туризм восстанавливается после пандемии, появится ли что-то новое, что удивит россиян? Какие направления в Индонезии, кроме Бали, могут, на ваш взгляд, стать наиболее перспективными для гостей из России?– Мы концентрируем свое внимание на развитии пяти суперприоритетных направлений. Я знаю, что Бали и дальше останется в числе мест-фаворитов. И мы знаем, что почти половина всех туристов в Индонезии выбирают Бали в качестве направления номер один. Но мы хотим, чтобы они познакомились и с другими частями Индонезии. Например, это озеро Тоба на Северной Суматре – это самое большое вулканическое озеро. Это храм Боробудур в Центральной Яве, Джокьякарта, это самый большой буддийский храм в мире. Это Мадалика на Ломбоке, где проводятся соревнования MotoGP – это актуально для спортивного туризма. А для экотуризма есть прекрасные места для пляжных и водных видов спорта. А еще у нас есть культовый Лабуан Баджо, где есть остров Комодо, там обитают существа юрского периода – драконы Комодо, друзья динозавров, которые все еще живут и избежали вымирания. И, наконец, у нас есть рай для дайвинга в Северном Сулавеси. Итак, это уникальные направления, ориентированные на стратегическое развитие, благодаря которым мы хотим создать новый опыт, разнообразный с точки зрения природы, культуры и приключений. И мы также заботимся о том, чтобы приезжающие к нам люди могли рассмотреть инвестиционные решения – мы открываем инвестиционные возможности на этих направлениях. Юг Бали, как мне кажется, близится к своему пределу по числу туристов и количеству инвестиций в отели, особенно в традиционные гостиничные сети. Мы призываем инвесторов обратить внимание на устойчивое развитие с учетом экологических и социальных последствий.– На острове Бали планируются новые инфраструктурные проекты? Например, я слышала, что вы хотите построить систему метро от международного аэропорта Бали.– Да, но эта система не будет подземной, она будет похожа на то, что есть у нас в Джакарте, то есть будет располагаться над землей. Цель состоит в том, чтобы обеспечить транспортом туристов, которые прибывают в аэропорт и направляются в ключевые районы, в Куту и Чангу. Надеемся, что это улучшит ситуацию с дорожным движением, поскольку движение сейчас очень перегружено. Мы надеемся, что с помощью этой инфраструктуры мы сможем снизить нагрузку на дороги. Кроме того, мы рассматриваем возможность строительства платных дорог, связывающих западную, северную и восточную части Бали с южной частью Бали. Это позволит туристам полноценно выбирать развлечения не только в южной части Бали, но и в других частях острова, которые не менее красивы. Также ведутся переговоры об открытии нового аэропорта для развития территорий северной и западной части Бали и соединения менее посещаемых частей Бали с восточной частью Явы. Но, возможно, это предстоит решить уже следующему правительству. Так что у нас будут очень интересные проекты. Я думаю, что до тех пор, пока мы не "скатимся" в чрезмерный туризм, с Бали все будет в порядке. Но также люди все чаще обращают внимание на инвестиции в Ломбок, и не только в район островов Гили Траванган, но и в район Мандалики. Поэтому, если у вас есть друзья, которые хотят инвестировать именно в Бали, я бы посоветовал инвестировать в районы, находящиеся за пределами юга острова. Но также, пожалуйста, рассмотрите возможность инвестирования в озеро Тоба, Боробудур, Мандалику, Лабуан Баджо и Северный Сулавеси.– Предложение экс-губернатора Бали отменить визы по прибытии для российских и украинских туристов вызвало сильный резонанс в России. Однако, когда обсуждалось это предложение, ваше ведомство и вы лично советовали коллегам в администрации Бали учитывать геополитический вес вопроса, защищая туристов. Скажите, пожалуйста, почему вы заняли именно такую позицию?– Прежде всего я хотел бы сказать, что наши отцы-основатели заложили основу для того, чтобы эта страна была активной и независимой на национальной и международной арене. Индонезия играет активную роль, но мы не принимаем чью-либо сторону. Мы остаемся независимыми и всегда выступаем на стороне человечества. Мы уважаем суверенитет территорий, мы уважаем внутренние проблемы, но мир уже видел слишком много напряженности. И я думаю, что наш министр иностранных дел очень правильно выразилась по этому поводу. Более того, наш президент побывал в обоих регионах и встретился с лидером как России, так и Украины. Я думаю, что мы очень четко изложили нашу позицию.Что касается туризма, наша концепция – это качество и устойчивость, и мы также подчеркиваем идею инклюзивности. При этом мы также не делаем различий, приказывая, кто может приезжать, а кто приезжать не может. Если вы посещаете нашу страну и уважаете нашу культуру, наслаждаетесь нашей природой, устраиваете себе небольшие приключения и всегда следите за тем, всегда действовать в пределах закона и правил – тогда добро пожаловать к нам в страну. Именно этим известна Индонезия: мы очень гостеприимный народ. Пока мы сохраняем дружескую атмосферу, мы относимся к нашим посетителям не просто как к посетителям, а как к гостям. А когда они покидают нашу страну, они уже становятся семьей. Я верю, что именно это и будет посланием нашего народа и наших лидеров. Я думаю, что и избранный президент также поддержал эту идею: в своем письме в журнале Newsweek он упомянул, что сосредоточится на туризме. Так что это позиция не только моя лично, но и позиция страны. Надеюсь, что мы продолжим выступать за прекращение боевых действий и снижение напряженности. Но в настоящий момент наша позиция была предана огласке: давайте защитим женщин и детей и сделаем так, чтобы военные действия прекратились. Чем раньше, тем лучше.– С каждым годом все больше российских туристов выбирают Бали местом отдыха. Однако нельзя отрицать, что иногда среди иностранных граждан, непреднамеренно нарушающих законы и обычаи острова, оказываются и туристы из нашей страны. Как, по вашему мнению, можно сократить количество таких случаев?– Благодаря активному участию всех, не только правительств Индонезии и России, но и экосистемы туризма, которая могла бы информировать, сообщать, знакомить с нормативной базой того, как можно приехать и стать гостем нашей страны. Пожалуйста, думайте о своем влиянии не только на себя, но и на свое окружение, на окружающую среду. Есть также местные культуры, обычаи которых вам нужно соблюдать. Также придайте стратегическое значение отношениям страны, откуда вы родом, и принимающей страны, которую вы посещаете. Нам также необходимо убедиться, что если есть закон, который был нарушен, то и действовать следует соответствующим образом. От России я бы не ожидал чего-то меньшего – если индонезийцы приедут в вашу страну и нарушат закон, им придется столкнуться с последствиями. Так что я думаю, что у нас тот же случай. Более того, например, Сингапур посещает много индонезийцев, но сообщений о том, что индонезийцы нарушают закон в Сингапуре, не поступает. Почему? Потому что Сингапур очень ясно дает понять, что если вы нарушите закон, вы будете наказаны, оштрафованы. А люди не хотят, чтобы их штрафовали. В свою очередь, Индонезии, в частности Бали и другим направлениям, необходимо лучше информировать об этом. Мы страна, в которой есть законы и правила, и если вы их нарушите, последствия будут, и будут без каких-либо колебаний. Раньше, пожалуй, высказывались мнения, что здесь можно "решать вопросы" в обход закона, но это уже не так. После реформ законодательство и человеческий капитал в этой стране значительно улучшились. Поэтому мы больше не потерпим нарушений закона. Они должны быть сопоставлены с их последствиями. Меня критиковали, потому что некоторые считали, что иногда мы были слишком лояльны к туристам. Но нет. Я смотрю на цифры. К примеру: у нас 11,7 миллиона туристов и всего 300 с лишним депортаций в прошлом году. Это означает, что их число все еще очень мало, и с ним можно справиться. Более того, средства массовой информации, а также социальные сети освещают все эти нарушения закона. Поэтому, пожалуйста, помогите нам продвигать это – у нас также есть инициатива "что можно и чего нельзя" на Бали, которую нам нужно продвигать. Мы усилим присутствие сил безопасности на Бали, у нас теперь есть туристическая "полиция", у нас будет более строгий контроль за соблюдением законов. Но я думаю, что мы можем решить все с помощью международного сотрудничества. Закон иногда нарушают не только российские туристы, но и уроженцы других стран, например, Индии или Австралии.– Вы упомянули "что можно и чего нельзя" на Бали – список правил для посетителей острова. Если я правильно помню, к моменту их объявления местное правительство планировало их распечатать и раздать в аэропорту Денпасара. Приступили ли вы к этому?– Поскольку сейчас век цифровых технологий, я думаю, что тогда было принято решение распространить этот список в цифровом формате и опубликовать в социальных сетях. Но на самом деле это хорошее замечание. Мы рассмотрим этот вопрос и сделаем так, чтобы эти правила также были доступны перед отъездом и по прибытии, чтобы напоминать людям о правилах и последствиях их нарушения.– Скажите, пожалуйста, как идут ли переговоры о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Бали? Как вы думаете, когда мы можем рассчитывать на их успешное завершение?– Мы все еще ведем переговоры. И эта проблема не новая, у нас такие дискуссии ведутся уже несколько лет. Есть некоторые технические проблемы, которые решаются. Я думаю, что Таиланд уже смог решить эти технические проблемы. Мы рассматриваем некоторые аспекты, где мы могли бы прийти к соглашению. В социальных сетях по этому поводу поднялся шум, утверждалось, что прямые рейсы могут спровоцировать проблемы. На это я сказал, что не будет никаких проблем, если мы будем работать вместе и строже блюсти закон. Теперь мы можем даже использовать для этого новые технологии: на Бали у нас есть искусственный интеллект, у нас есть система распознавания лиц, позволяющая идентифицировать некоторых рецидивистов и не допускать их въезда в Индонезию, особенно на Бали. Я думаю, это гораздо лучше, чем вообще не иметь прямых рейсов. Прямые рейсы были бы намного лучше для окружающей среды, они стоили бы дешевле и позволили бы людям проводить больше времени здесь, тратя больше средств и помогая местной экономике. Надеюсь, в ближайшее время все будет решено.– Недавно на Бали ввели туристический сбор, обязательный для всех посетителей острова. Власти Бали настоятельно рекомендуют оплатить его онлайн заранее. Однако для туристов из России эта опция недоступна – мы не можем использовать платежные системы, которые на данный момент принимает приложение для оплаты сбора Love Bali. Как вы думаете, можно ли рассмотреть возможность интеграции российской платежной системы МИР в качестве способа оплаты сбора, чтобы упростить этот процесс для туристов из России?– Я получил информацию о том, что около 60% туристов уже заплатили сбор, они заплатили его через системы Visa, MasterCard, American Express, банковские переводы, приложение или систему платежей QRIS. Но это варианты, которые недоступны большинству российских туристов. К нам приезжает много туристов из России, и для того, чтобы они могли оплатить сбор перед отъездом, я настоятельно рекомендую включить в систему оплаты сбора российскую платежную систему МИР. Я предложу правительству провинции включить это в систему, чтобы повысить эффективность оплаты и облегчить российским туристам выполнение требования по уплате сбора.Эта политика сбора призвана укрепить балийскую культуру и помочь справиться с отходами и воздействием туризма на окружающую среду. Но она все еще находится на ранней стадии, она претерпит некоторые корректировки после рассмотрения через шесть месяцев с момента ее реализации, я думаю, она будет пересмотрена в августе. Думаю, тогда мы добавим туда и другие варианты оплаты.Пожалуйста, наслаждайтесь чудесной Индонезией. Мы с нетерпением ждем ваших визитов сюда и надеемся, что эти визиты принесут вам незабываемые впечатления.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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