ЕС и Украина подписали соглашение в области безопасности
ЕС и Украина подписали соглашение о совместных обязательствах по безопасности
© AP Photo / Olivier HosletШарль Мишель, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе, 27 июня 2024 года
© AP Photo / Olivier Hoslet
Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе, 27 июня 2024 года
БРЮССЕЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Председатель Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение по обязательствам ЕС и Украины в области безопасности, церемонию транслировал сайт Еврокомиссии.
Зеленский специально для этого приехал в Брюссель, где 27-28 июня проходит саммит Евросоюза.
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В договоре упоминается обязательство ЕС провести консультации с Киевом в течение 24 часов в случае "будущей агрессии", а также закреплено сотрудничество в девяти областях политики безопасности и обороны, включая поставки оружия, военную подготовку, сотрудничество в оборонной промышленности, разминирование территории.
Как писали СМИ, в соглашении также есть пункт, дающий ЕС право отказать Украине в помощи, если она перестанет "следовать европейскому пути".
Обязательства будут пересмотрены не позднее чем через десять лет с момента подписания.
Как указывал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, соглашение в том числе позволит использовать доходы от российских замороженных активов на оказание военной и финансовой помощи Украине.
Киевские власти подписали уже целый ряд подобных двусторонних соглашений о безопасности с такими странами, как США, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Франция, Япония, Латвия, Канада, Литва, Эстония.
Как отмечал Владимир Путин на встрече с руководством российского Министерства иностранных дел в середине июня, Москву не интересует, какие соглашения подписывает Зеленский, в них есть политическая и пропагандистская составляющие.
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