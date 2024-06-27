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ЕС и Украина подписали соглашение в области безопасности - РИА Новости, 27.06.2024
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15:30 27.06.2024 (обновлено: 16:19 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/ukraina-1955879450.html
ЕС и Украина подписали соглашение в области безопасности
ЕС и Украина подписали соглашение в области безопасности - РИА Новости, 27.06.2024
ЕС и Украина подписали соглашение в области безопасности
Председатель Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение по обязательствам ЕС и Украины в области РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:30
2024-06-27T16:19
украина
евросоюз
в мире
брюссель
киев
урсула фон дер ляйен
шарль мишель
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Председатель Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение по обязательствам ЕС и Украины в области безопасности, церемонию транслировал сайт Еврокомиссии.Зеленский специально для этого приехал в Брюссель, где 27-28 июня проходит саммит Евросоюза.В договоре упоминается обязательство ЕС провести консультации с Киевом в течение 24 часов в случае "будущей агрессии", а также закреплено сотрудничество в девяти областях политики безопасности и обороны, включая поставки оружия, военную подготовку, сотрудничество в оборонной промышленности, разминирование территории.Как писали СМИ, в соглашении также есть пункт, дающий ЕС право отказать Украине в помощи, если она перестанет "следовать европейскому пути".Обязательства будут пересмотрены не позднее чем через десять лет с момента подписания.Как указывал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, соглашение в том числе позволит использовать доходы от российских замороженных активов на оказание военной и финансовой помощи Украине.Киевские власти подписали уже целый ряд подобных двусторонних соглашений о безопасности с такими странами, как США, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Франция, Япония, Латвия, Канада, Литва, Эстония.Как отмечал Владимир Путин на встрече с руководством российского Министерства иностранных дел в середине июня, Москву не интересует, какие соглашения подписывает Зеленский, в них есть политическая и пропагандистская составляющие.
https://ria.ru/20240627/zelenskiy-1955880736.html
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украина, евросоюз, в мире, брюссель, киев, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, еврокомиссия, евросовет, владимир зеленский
Украина, Евросоюз, В мире, Брюссель, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель, Еврокомиссия, Евросовет, Владимир Зеленский
ЕС и Украина подписали соглашение в области безопасности

ЕС и Украина подписали соглашение о совместных обязательствах по безопасности

© AP Photo / Olivier HosletШарль Мишель, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе, 27 июня 2024 года
Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе, 27 июня 2024 года - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Olivier Hoslet
Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе, 27 июня 2024 года
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Председатель Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение по обязательствам ЕС и Украины в области безопасности, церемонию транслировал сайт Еврокомиссии.
Зеленский специально для этого приехал в Брюссель, где 27-28 июня проходит саммит Евросоюза.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. 27 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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В договоре упоминается обязательство ЕС провести консультации с Киевом в течение 24 часов в случае "будущей агрессии", а также закреплено сотрудничество в девяти областях политики безопасности и обороны, включая поставки оружия, военную подготовку, сотрудничество в оборонной промышленности, разминирование территории.
Как писали СМИ, в соглашении также есть пункт, дающий ЕС право отказать Украине в помощи, если она перестанет "следовать европейскому пути".
Обязательства будут пересмотрены не позднее чем через десять лет с момента подписания.
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Как указывал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, соглашение в том числе позволит использовать доходы от российских замороженных активов на оказание военной и финансовой помощи Украине.
Киевские власти подписали уже целый ряд подобных двусторонних соглашений о безопасности с такими странами, как США, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Франция, Япония, Латвия, Канада, Литва, Эстония.
Как отмечал Владимир Путин на встрече с руководством российского Министерства иностранных дел в середине июня, Москву не интересует, какие соглашения подписывает Зеленский, в них есть политическая и пропагандистская составляющие.
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26 июня, 18:55
 
УкраинаЕвросоюзВ миреБрюссельКиевУрсула фон дер ЛяйенШарль МишельЕврокомиссияЕвросоветВладимир Зеленский
 
 
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