https://ria.ru/20240627/ukraina-1955759746.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области - РИА Новости, 27.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области
Взрыв прогремел в четверг в Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T09:00
2024-06-27T09:00
2024-06-27T09:02
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога. "Одесская область… сообщают о взрыве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрыве пока не поступало.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
одесская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области
"Зеркало недели": в Одесской области прогремел взрыв