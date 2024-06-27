https://ria.ru/20240627/ukraina-1955759746.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области - РИА Новости, 27.06.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области

Взрыв прогремел в четверг в Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T09:00

2024-06-27T09:00

2024-06-27T09:02

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога. "Одесская область… сообщают о взрыве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрыве пока не поступало.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

одесская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одесская область, украина