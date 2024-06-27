Викарий: епископы, отказавшиеся от общих с РПЦ ценностей, отпадут от Церкви
Викарий: епископы УПЦ, отказавшиеся от общих с РПЦ ценностей, отпадут от Церкви
Православный крест. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Епископы канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые отказались от ценностных установок, объединяющих их с собратьями по вере в России, со временем отделятся от Церкви, такая ситуация не может продолжаться долго, заявил глава Синодального миссионерского отдела Русской православной церкви (РПЦ) епископ Луховицкий Евфимий (Моисеев) на конференции в Институте Европы РАН.
"Конфликт на Украине зародился под лозунгами создания независимой церкви и впоследствии сопровождался активным вмешательством представителей светской власти в сферу церковной жизни. При этом очевидно, что в основе возникающих конфликтов чаще всего лежат не собственные религиозные, а именно мировоззренческие ценностные противоречия, и ценности в данном случае понимаются как проекция религиозного учения в сферу земной жизни", - отметил он.
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По словам епископа, странным образом целый ряд представителей епископата, духовенства и мирян Украинской православной церкви, внешне сохраняя единство в вере со своими собратьями в России, с некоторых пор стал разделять совершенно чуждые УПЦ ценностные установки.
"Впрочем, не нужно быть пророком, чтобы понять, что такая ситуация не может долго продолжаться, и со временем обязательно приведет к отделению от Церкви тех, кто усвоил взгляды, сформированные в рамках иной цивилизационной традиции", - считает он.
Центр по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН провел в четверг научно-практическую конференцию "Настоящее и будущее религиозной политики в контексте современных кризисов" с участием представителей традиционных религий.