https://ria.ru/20240627/tserkov-1955953564.html

Викарий: епископы, отказавшиеся от общих с РПЦ ценностей, отпадут от Церкви

Викарий: епископы, отказавшиеся от общих с РПЦ ценностей, отпадут от Церкви - РИА Новости, 27.06.2024

Викарий: епископы, отказавшиеся от общих с РПЦ ценностей, отпадут от Церкви

Епископы канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые отказались от ценностных установок, объединяющих их с собратьями по вере в России, со... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T20:43

2024-06-27T20:43

2024-06-27T20:43

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Епископы канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые отказались от ценностных установок, объединяющих их с собратьями по вере в России, со временем отделятся от Церкви, такая ситуация не может продолжаться долго, заявил глава Синодального миссионерского отдела Русской православной церкви (РПЦ) епископ Луховицкий Евфимий (Моисеев) на конференции в Институте Европы РАН. "Конфликт на Украине зародился под лозунгами создания независимой церкви и впоследствии сопровождался активным вмешательством представителей светской власти в сферу церковной жизни. При этом очевидно, что в основе возникающих конфликтов чаще всего лежат не собственные религиозные, а именно мировоззренческие ценностные противоречия, и ценности в данном случае понимаются как проекция религиозного учения в сферу земной жизни", - отметил он. По словам епископа, странным образом целый ряд представителей епископата, духовенства и мирян Украинской православной церкви, внешне сохраняя единство в вере со своими собратьями в России, с некоторых пор стал разделять совершенно чуждые УПЦ ценностные установки. "Впрочем, не нужно быть пророком, чтобы понять, что такая ситуация не может долго продолжаться, и со временем обязательно приведет к отделению от Церкви тех, кто усвоил взгляды, сформированные в рамках иной цивилизационной традиции", - считает он. Центр по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН провел в четверг научно-практическую конференцию "Настоящее и будущее религиозной политики в контексте современных кризисов" с участием представителей традиционных религий.

https://ria.ru/20240229/ukraintsy-1930045140.html

https://ria.ru/20240307/ukraina-1931494570.html

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россия, украина, российская академия наук, русская православная церковь, украинская православная церковь