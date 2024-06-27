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Викарий: епископы, отказавшиеся от общих с РПЦ ценностей, отпадут от Церкви - РИА Новости, 27.06.2024
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Религия
 
20:43 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/tserkov-1955953564.html
Викарий: епископы, отказавшиеся от общих с РПЦ ценностей, отпадут от Церкви
Викарий: епископы, отказавшиеся от общих с РПЦ ценностей, отпадут от Церкви - РИА Новости, 27.06.2024
Викарий: епископы, отказавшиеся от общих с РПЦ ценностей, отпадут от Церкви
Епископы канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые отказались от ценностных установок, объединяющих их с собратьями по вере в России, со... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T20:43
2024-06-27T20:43
религия
россия
украина
российская академия наук
русская православная церковь
украинская православная церковь
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Епископы канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые отказались от ценностных установок, объединяющих их с собратьями по вере в России, со временем отделятся от Церкви, такая ситуация не может продолжаться долго, заявил глава Синодального миссионерского отдела Русской православной церкви (РПЦ) епископ Луховицкий Евфимий (Моисеев) на конференции в Институте Европы РАН. "Конфликт на Украине зародился под лозунгами создания независимой церкви и впоследствии сопровождался активным вмешательством представителей светской власти в сферу церковной жизни. При этом очевидно, что в основе возникающих конфликтов чаще всего лежат не собственные религиозные, а именно мировоззренческие ценностные противоречия, и ценности в данном случае понимаются как проекция религиозного учения в сферу земной жизни", - отметил он. По словам епископа, странным образом целый ряд представителей епископата, духовенства и мирян Украинской православной церкви, внешне сохраняя единство в вере со своими собратьями в России, с некоторых пор стал разделять совершенно чуждые УПЦ ценностные установки. "Впрочем, не нужно быть пророком, чтобы понять, что такая ситуация не может долго продолжаться, и со временем обязательно приведет к отделению от Церкви тех, кто усвоил взгляды, сформированные в рамках иной цивилизационной традиции", - считает он. Центр по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН провел в четверг научно-практическую конференцию "Настоящее и будущее религиозной политики в контексте современных кризисов" с участием представителей традиционных религий.
https://ria.ru/20240229/ukraintsy-1930045140.html
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россия, украина, российская академия наук, русская православная церковь, украинская православная церковь
Религия, Россия, Украина, Российская академия наук, Русская православная церковь, Украинская православная церковь
Викарий: епископы, отказавшиеся от общих с РПЦ ценностей, отпадут от Церкви

Викарий: епископы УПЦ, отказавшиеся от общих с РПЦ ценностей, отпадут от Церкви

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПравославный крест
Православный крест - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Епископы канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые отказались от ценностных установок, объединяющих их с собратьями по вере в России, со временем отделятся от Церкви, такая ситуация не может продолжаться долго, заявил глава Синодального миссионерского отдела Русской православной церкви (РПЦ) епископ Луховицкий Евфимий (Моисеев) на конференции в Институте Европы РАН.
"Конфликт на Украине зародился под лозунгами создания независимой церкви и впоследствии сопровождался активным вмешательством представителей светской власти в сферу церковной жизни. При этом очевидно, что в основе возникающих конфликтов чаще всего лежат не собственные религиозные, а именно мировоззренческие ценностные противоречия, и ценности в данном случае понимаются как проекция религиозного учения в сферу земной жизни", - отметил он.
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29 февраля, 08:00
По словам епископа, странным образом целый ряд представителей епископата, духовенства и мирян Украинской православной церкви, внешне сохраняя единство в вере со своими собратьями в России, с некоторых пор стал разделять совершенно чуждые УПЦ ценностные установки.
"Впрочем, не нужно быть пророком, чтобы понять, что такая ситуация не может долго продолжаться, и со временем обязательно приведет к отделению от Церкви тех, кто усвоил взгляды, сформированные в рамках иной цивилизационной традиции", - считает он.
Центр по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН провел в четверг научно-практическую конференцию "Настоящее и будущее религиозной политики в контексте современных кризисов" с участием представителей традиционных религий.
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