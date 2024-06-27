https://ria.ru/20240627/svo-1955378697.html

"Им придется сложнее". Битва на море приняла новый оборот

"Им придется сложнее". Битва на море приняла новый оборот - РИА Новости, 27.06.2024

"Им придется сложнее". Битва на море приняла новый оборот

Киев совершенствует один из самых эффективных видов вооружений — безэкипажные катера (БЭКи). Украинские разработчики придумали новый способ применения морских... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T08:00

2024-06-27T08:00

2024-06-27T08:02

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

служба безопасности украины

украина

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Захар Андреев. Киев совершенствует один из самых эффективных видов вооружений — безэкипажные катера (БЭКи). Украинские разработчики придумали новый способ применения морских дронов. Однако западные эксперты признают: Россия быстро адаптируется к вызовам и находит способы защитить свои корабли, не снижая их боевого потенциала.Вместо одного большого — много маленькихКатера-камикадзе со взрывчаткой, дистанционно управляемые через терминалы Starlink, стали серьезной угрозой для Черноморского флота и объектов приморской инфраструктуры. Правда, со временем результативность дронов снизилась: вход в гавани и опоры Крымского моста получили надежную защиту, а сами БЭКи теперь выявляют заблаговременно и уничтожают с помощью вертолетов морской авиации.Поскольку таранить цель стало сложнее, лодки попытались оснастить различными видами вооружений: огнеметами “Шмель”, ракетами ПВО и “трубами” от систем залпового огня “Град”. Концепция в том, чтобы “разбить” большой корабль на отдельные функции — противовоздушную, ударную, разведывательную, — установив соответствующие системы на небольшие катера.Но есть проблема: БЭКи в силу своих размеров — неустойчивая платформа и обеспечить точную стрельбу с нее сложно. Поэтому о результативном применении систем ПВО или РСЗО с морских дронов ничего не известно. Скорее всего, это означает, что успеха здесь достичь не удалось. В обратном случае ГУР и СБУ, по линии которых идет разработка безэкипажных катеров, не преминули бы похвастаться достижением.Однако фантазия украинских оборонщиков не иссякает.Угроза из ИталииСогласно The Wall Street Journal, Служба безопасности Украины якобы научила беспилотники ставить морские мины на пути следования российских кораблей. Для этого используют специальные модификации дрона Sea Baby. Именно таким атаковали Крымский мост в июле 2023-го. Напомним, в результате погибли двое гражданских — супружеская пара, а их дочь серьезно пострадала.Применяют так называемые донные мины, полученные от неназванного западного партнера. Местонахождение этих изделий из пластика весом около 180 килограммов определить трудно — они зарываются в ил и обнаруживают корабли при помощи акустических и электромагнитных датчиков.По некоторым данным, речь об итальянских минах Manta — по крайней мере, по характеристикам подходит. Киев мог получить около пятидесяти таких изделий. Как следует из описания, взрывное устройство предназначено для действия на глубине от двух с половиной до ста метров. Целью могут стать малые подводные лодки, надводные корабли малого и среднего размера, десантные корабли и другие транспортные средства.The Wall Street Journal утверждает, что морскими минами повреждены четыре российских корабля. Впрочем, подтверждений тому нет.При этом под угрозой и гражданские суда — но, кажется, СБУ это обстоятельство никогда не смущало.“Станет труднее”Тем временем Черноморский флот продолжает адаптироваться к растущим угрозам. В субботу спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что “Калибры” были впервые запущены из акватории Азовского моря. По его словам, Россия перебазировала туда три надводных носителя этих крылатых ракет, оставив в Черном море только подлодку с той же функцией. Если это так, то теперь украинцам станет еще труднее атаковать российские корабли, отмечает американский военный обозреватель Говард Альтман.“Хотя Украина может нанести удары с помощью ракет и воздушных беспилотников, поразить корабли, идущие в море или стоящие на якоре, намного сложнее. Морским дронам, которые Киев успешно использует в Черном море, будет очень нелегко получить доступ к Азовскому морю. Им придется пройти под Керченским мостом, который сейчас хорошо защищен от таких проникновений”, — пишет эксперт.Кроме того, добавляет он, российская территория окружает внутреннее море широкой буферной зоной, а над регионом “в целом расположена очень надежная система противовоздушной обороны”. Район Керчи, где, по его предположению, действуют эти корабли, — почти в 240 километрах от линии фронта.Российский ВМФ планы противодействия морским дронам по понятным причинам не раскрывает. Как бы то ни было, очевидно, что извечная “битва брони и пули” — то есть, развития боевых дронов и средств защиты от них — будет и дальше идти сверхбыстрыми темпами. Причем везде: в море, воздухе и на земле.

https://ria.ru/20240530/svo-1948913927.html

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безопасность, технологии, служба безопасности украины, украина