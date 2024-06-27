https://ria.ru/20240627/storonnik-1955731480.html

Сторонник Навального получил 16 лет колонии за убийство девушки

Сторонник Навального получил 16 лет колонии за убийство девушки - РИА Новости, 27.06.2024

Сторонник Навального получил 16 лет колонии за убийство девушки

Сторонник Алексея Навального украинского происхождения Георгий Щербаченко получил 16 лет колонии за покушение на сбыт наркотиков и жестокое убийство 16-летней... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T01:18

2024-06-27T01:18

2024-06-27T01:18

происшествия

рязань

россия

алексей навальный*

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сторонник Алексея Навального украинского происхождения Георгий Щербаченко получил 16 лет колонии за покушение на сбыт наркотиков и жестокое убийство 16-летней девушки, тело которой он расчленил, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В январе 2021 года в Рязани пропала несовершеннолетняя Екатерина Муравьева 2005 года рождения. Оперативники установили, что убил девушку наркозависимый студент рязанского строительного колледжа Георгий Щербаченко. По данным следствия, после убийства он расчленил тело девушки и выбросил останки в мусорные контейнеры", - сказал собеседник агентства. По его словам, Щербаченко сделал это, поскольку подозревал девушку в хищении у него наркотиков, и решил наказать. "Ему было предъявлено обвинение в убийстве, после чего он отказался от своих первоначальных показаний. Однако следствие располагало доказательства его вины и направило дело в суд. По решению суда он был приговорен к 16 года лишения свободы", - рассказал информированных источник. Он также добавил, что молодой человек являлся сторонником Навального и ходил на митинги в его поддержку, где неоднократно задерживался, в частности 23 января и 31 января 2021 года.

https://ria.ru/20240626/chelyabinsk-1955656163.html

https://ria.ru/20240618/sud-1953742430.html

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происшествия, рязань, россия, алексей навальный*