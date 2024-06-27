https://ria.ru/20240627/soyuz-1955919554.html
В СБ указали на факты, подтверждающие союз Финляндии и фашистской Германии
В СБ указали на факты, подтверждающие союз Финляндии и фашистской Германии - РИА Новости, 27.06.2024
В СБ указали на факты, подтверждающие союз Финляндии и фашистской Германии
Факты опровергают утверждения финских и западных псевдоисториков о том, что Финляндия якобы не была союзником гитлеровской Германии во Вторую мировую войну,... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:56
2024-06-27T17:56
2024-06-27T17:59
финляндия
германия
россия
рашид нургалиев
карл маннергейм
великая отечественная война (1941-1945)
общество
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Факты опровергают утверждения финских и западных псевдоисториков о том, что Финляндия якобы не была союзником гитлеровской Германии во Вторую мировую войну, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев. "Сегодня Хельсинки и западные псевдоисторики заявляют, что финны не участвовали во Второй мировой войне на стороне Германии, а вели в 1941-1944 годах отдельную войну против СССР, называя ее войной-продолжением или вторым этапом советско-финской (зимней) войны 1939—1940 годов", - написал Нургалиев в статье, опубликованной на сайте Совбеза РФ. "Однако факты опровергают это утверждение. Финские войска не остановились на старой границе 1939 года, а оккупировали новые территории — Петрозаводск, Прионежье, Заонежье. Карельскому фронту противостоял хорошо вооруженный и подготовленный враг, который с маниакальным упорством пытался воплотить идеи своего руководства", - добавил Нургалиев. Он напомнил, что 10 июля 1941 года главнокомандующий вооруженными силами Финляндии маршал Карл Маннергейм отдал приказ, призывавший финских солдат "освободить земли карелов". В нем, в частности, говорилось, что "Свободная Карелия и великая Финляндия мерцают перед нами в огромном водовороте всемирно-исторических событий". "За столь пафосным приказом скрывались стратегические и экономические факторы. Проходящие через Карелию Мурманская железная дорога и Беломорско-Балтийский канал, находившееся на ее территории одно из крупнейших производств бумаги и неисчерпаемые запасы леса делали регион весьма привлекательным", - отметил Нургалиев. Он подчеркнул, что из всех фронтов Великой Отечественной войны Карельский фронт был самым протяженным (почти 1,6 тысячи километров), действовал самое продолжительное время (3,5 года) в особо сложных северных природно-климатических условиях "При этом Карельский фронт под командованием генерал-полковника Валериана Александровича Фролова выполнил все поставленные перед ним основные стратегические задачи. Соединения и части фронта остановили наступление противника и удержали ключевые позиции: Кольский полуостров и незамерзающий порт Мурманск, главную базу Северного флота Полярный, северный участок Кировской железной дороги, по которой осуществлялось снабжение войск Карельского фронта в южной Карелии. Финским и немецким войскам не удалось соединиться и создать второе кольцо блокады Ленинграда", - написал Нургалиев. Столица Карелии Петрозаводск в пятницу отметит 80-ю годовщину освобождения города от оккупации, а 30 сентября вся Карелия будет праздновать 80-летие освобождения республики от фашистских захватчиков.
https://ria.ru/20240627/finlyandiya-1955917318.html
https://ria.ru/20240627/finlyandiya-1955892993.html
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финляндия, германия, россия, рашид нургалиев, карл маннергейм, великая отечественная война (1941-1945), общество
Финляндия, Германия, Россия, Рашид Нургалиев, Карл Маннергейм, Великая Отечественная война (1941-1945), Общество
В СБ указали на факты, подтверждающие союз Финляндии и фашистской Германии
Нургалиев: факты опровергают, что Финляндия не была в союзе с Германией в ВОВ
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Факты опровергают утверждения финских и западных псевдоисториков о том, что Финляндия якобы не была союзником гитлеровской Германии во Вторую мировую войну, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.
"Сегодня Хельсинки и западные псевдоисторики заявляют, что финны не участвовали во Второй мировой войне на стороне Германии, а вели в 1941-1944 годах отдельную войну против СССР, называя ее войной-продолжением или вторым этапом советско-финской (зимней) войны 1939—1940 годов", - написал Нургалиев в статье, опубликованной на сайте Совбеза РФ.
"Однако факты опровергают это утверждение. Финские войска не остановились на старой границе 1939 года, а оккупировали новые территории — Петрозаводск, Прионежье, Заонежье. Карельскому фронту противостоял хорошо вооруженный и подготовленный враг, который с маниакальным упорством пытался воплотить идеи своего руководства", - добавил Нургалиев.
Он напомнил, что 10 июля 1941 года главнокомандующий вооруженными силами Финляндии маршал Карл Маннергейм отдал приказ, призывавший финских солдат "освободить земли карелов". В нем, в частности, говорилось, что "Свободная Карелия и великая Финляндия мерцают перед нами в огромном водовороте всемирно-исторических событий".
"За столь пафосным приказом скрывались стратегические и экономические факторы. Проходящие через Карелию Мурманская железная дорога и Беломорско-Балтийский канал, находившееся на ее территории одно из крупнейших производств бумаги и неисчерпаемые запасы леса делали регион весьма привлекательным", - отметил Нургалиев.
Он подчеркнул, что из всех фронтов Великой Отечественной войны Карельский фронт был самым протяженным (почти 1,6 тысячи километров), действовал самое продолжительное время (3,5 года) в особо сложных северных природно-климатических условиях
"При этом Карельский фронт под командованием генерал-полковника Валериана Александровича Фролова выполнил все поставленные перед ним основные стратегические задачи. Соединения и части фронта остановили наступление противника и удержали ключевые позиции: Кольский полуостров и незамерзающий порт Мурманск, главную базу Северного флота Полярный, северный участок Кировской железной дороги, по которой осуществлялось снабжение войск Карельского фронта в южной Карелии. Финским и немецким войскам не удалось соединиться и создать второе кольцо блокады Ленинграда", - написал Нургалиев.
Столица Карелии Петрозаводск в пятницу отметит 80-ю годовщину освобождения города от оккупации, а 30 сентября вся Карелия будет праздновать 80-летие освобождения республики от фашистских захватчиков.