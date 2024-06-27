https://ria.ru/20240627/shtrafy-1955757357.html

В Приамурье предложили ужесточить наказание за пьяное вождение

В Приамурье предложили ужесточить наказание за пьяное вождение - РИА Новости, 27.06.2024

В Приамурье предложили ужесточить наказание за пьяное вождение

Депутаты Заксобрания Приамурья предложили десятикратное увеличение штрафов, ужесточение административной и уголовной ответственности для водителей за управление РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T08:37

2024-06-27T08:37

2024-06-27T08:37

общество

авто

амурская область

благовещенск

россия

василий орлов (губернатор)

гибдд мвд рф

дтп в благовещенске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июн – РИА Новости. Депутаты Заксобрания Приамурья предложили десятикратное увеличение штрафов, ужесточение административной и уголовной ответственности для водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба областного парламента. Поводом стала резонансная авария в Благовещенске 14 июня. По вине пьяного водителя погибло пятеро человек, в том числе несовершеннолетние. Четыре человека в настоящее время находятся в больнице. "Сегодня, 27 июня, на 42-м заседании депутаты Законодательного собрания Амурской области предложили ужесточить ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Обращение подготовлено по инициативе губернатора региона Василия Орлова", - говорится в сообщении. По информации ГИБДД по Амурской области, за пять месяцев 2024 года на территории области зарегистрировано 389 ДТП, в которых 32 человека погибли и 524 получили ранения, задержаны 1366 водителей с признаками опьянения, в том числе 210 повторно. По статистике МВД России, в стране более 80% преступлений на дорогах совершаются в состоянии опьянения, при этом нетрезвые водители виновны в каждой третьей смерти. Депутаты Приамурья предлагают повысить размер штрафа в десять раз (до 300 тысяч рублей) для водителей за управление в состоянии опьянения, а также передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, или отказ от медосвидетельствования. Кроме того, предлагается увеличить нижний и верхний пределы срока лишения права управления транспортными средствами, предусмотрев срок лишения от трех до пяти лет, а также в качестве альтернативы штрафу предусмотреть возможность конфискации транспортного средства. "Кроме того, учитывая предлагаемое ужесточение ответственности для лиц, впервые совершивших административные правонарушения, предлагается внести изменения и в Уголовный кодекс Российской Федерации, повысив верхний и нижний пределы штрафов в отношении лиц, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения и ранее подвергнутых административному наказанию за управление в состоянии опьянения (отказ от медицинского освидетельствования), предусмотрев штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, а в отношении уже имеющих судимость водителей – от 500 до 700 тысяч рублей", - уточняется в тексте сообщения. Обращения Законодательного собрания Амурской области направлены в Государственную Думу, правительство Российской Федерации и МВД. Также инициативу направят во все представительные органы субъектов страны с просьбой о поддержке.

https://ria.ru/20240614/voditel-1952955279.html

https://ria.ru/20240622/voditel-1954686788.html

амурская область

благовещенск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, авто, амурская область, благовещенск, россия, василий орлов (губернатор), гибдд мвд рф, дтп в благовещенске