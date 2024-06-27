https://ria.ru/20240627/ryabkov-1955823573.html
Рябков оценил перспективы передачи дальнобойных ракет союзникам
Рябков оценил перспективы передачи дальнобойных ракет союзникам - РИА Новости, 27.06.2024
Рябков оценил перспективы передачи дальнобойных ракет союзникам
Интенсивность переговоров Москвы и стран-союзников по теме военно-технического сотрудничества усилилась в последнее время, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:37
2024-06-27T12:37
2024-06-27T14:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Интенсивность переговоров Москвы и стран-союзников по теме военно-технического сотрудничества усилилась в последнее время, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя вопрос о возможности передачи дальнобойных ракет странам-партнерам."За последнее время тематика военного и военно-технического сотрудничества России с союзниками, со стратегическими партнерами, а таких тоже немало, существенно расширилась, и расширилась география таких обсуждений", - отметил дипломат.Москва видит, насколько активно американцы начинают внедрять, в том числе на отдаленных театрах военных действий, новые системы, в частности системы средней дальности, которые ранее были запрещены соответствующим договором, отметил Рябков."Соответственно, мы, анализируя все происходящее, задаемся вопросом, как этому противостоять и какие могут быть военно-технические меры. География нашей страны такова, что она некоторые возможности открывает в этом плане, но и работа по партнерам, по союзникам, интенсифицируется. В должное время информация на этот счет, я уверен, появится", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".Отвечая на уточняющий вопрос, о каких странах идет речь, Рябков посоветовал посмотреть на карту. "Не нужно обладать глубоким дедуктивным методом, чтобы что-то такое понять", - добавил он.
https://ria.ru/20240627/ryabkov-1955823428.html
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россия, безопасность, москва, сергей рябков
Россия, Безопасность, Москва, Сергей Рябков
Рябков оценил перспективы передачи дальнобойных ракет союзникам
Рябков: интенсивность переговоров России и стран-союзников по теме ВТС усилилась
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Интенсивность переговоров Москвы и стран-союзников по теме военно-технического сотрудничества усилилась в последнее время, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя вопрос о возможности передачи дальнобойных ракет странам-партнерам.
"За последнее время тематика военного и военно-технического сотрудничества России с союзниками, со стратегическими партнерами, а таких тоже немало, существенно расширилась, и расширилась география таких обсуждений", - отметил дипломат.
Москва видит, насколько активно американцы начинают внедрять, в том числе на отдаленных театрах военных действий, новые системы, в частности системы средней дальности, которые ранее были запрещены соответствующим договором, отметил Рябков.
"Соответственно, мы, анализируя все происходящее, задаемся вопросом, как этому противостоять и какие могут быть военно-технические меры. География нашей страны такова, что она некоторые возможности открывает в этом плане, но и работа по партнерам, по союзникам, интенсифицируется. В должное время информация на этот счет, я уверен, появится", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
Отвечая на уточняющий вопрос, о каких странах идет речь, Рябков посоветовал посмотреть на карту. "Не нужно обладать глубоким дедуктивным методом, чтобы что-то такое понять", - добавил он.