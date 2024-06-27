https://ria.ru/20240627/putin-1955726348.html

Путин отметил важность занимаемой КПРФ патриотической позиции

Путин отметил важность занимаемой КПРФ патриотической позиции - РИА Новости, 27.06.2024

Путин отметил важность занимаемой КПРФ патриотической позиции

КПРФ занимает патриотическую позицию, это важно, учитывая влияние партии на общество, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером КПРФ... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T00:26

2024-06-27T00:26

2024-06-27T00:37

владимир путин

геннадий зюганов

кпрф

россия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. КПРФ занимает патриотическую позицию, это важно, учитывая влияние партии на общество, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым."Вы и возглавляемая вами партия безусловно занимаете исключительно патриотические позиции, и это чрезвычайно важно, имея в виду ваше влияние на общество. Поэтому я вас хочу за это поблагодарить и еще раз поздравить и с юбилеем и с государственной наградой", - сказал Путин.Зюганов отметил в среду, 26 июня, юбилей, политику исполнилось 80 лет. Путин присвоил ему звание Героя Труда, а в поздравительной телеграмме охарактеризовал лидера КПРФ как опытного политика, честного, принципиального, преданного интересам Отечества человека. Глава государства также особо отмечал усилия Зюганова, направленные на повышение благосостояния людей, укрепление суверенитета страны и её позиций в мире.

https://ria.ru/20240627/zyuganov-1955726559.html

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владимир путин, геннадий зюганов, кпрф, россия