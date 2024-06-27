https://ria.ru/20240627/putin-1955726348.html
Путин отметил важность занимаемой КПРФ патриотической позиции
Путин отметил важность занимаемой КПРФ патриотической позиции - РИА Новости, 27.06.2024
Путин отметил важность занимаемой КПРФ патриотической позиции
КПРФ занимает патриотическую позицию, это важно, учитывая влияние партии на общество, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером КПРФ... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T00:26
2024-06-27T00:26
2024-06-27T00:37
владимир путин
геннадий зюганов
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. КПРФ занимает патриотическую позицию, это важно, учитывая влияние партии на общество, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым."Вы и возглавляемая вами партия безусловно занимаете исключительно патриотические позиции, и это чрезвычайно важно, имея в виду ваше влияние на общество. Поэтому я вас хочу за это поблагодарить и еще раз поздравить и с юбилеем и с государственной наградой", - сказал Путин.Зюганов отметил в среду, 26 июня, юбилей, политику исполнилось 80 лет. Путин присвоил ему звание Героя Труда, а в поздравительной телеграмме охарактеризовал лидера КПРФ как опытного политика, честного, принципиального, преданного интересам Отечества человека. Глава государства также особо отмечал усилия Зюганова, направленные на повышение благосостояния людей, укрепление суверенитета страны и её позиций в мире.
https://ria.ru/20240627/zyuganov-1955726559.html
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владимир путин, геннадий зюганов, кпрф, россия
Владимир Путин, Геннадий Зюганов, КПРФ, Россия
Путин отметил важность занимаемой КПРФ патриотической позиции
Путин: патриотическая позиция КПРФ важна, учитывая влияние партии на общество
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. КПРФ занимает патриотическую позицию, это важно, учитывая влияние партии на общество, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.
"Вы и возглавляемая вами партия безусловно занимаете исключительно патриотические позиции, и это чрезвычайно важно, имея в виду ваше влияние на общество. Поэтому я вас хочу за это поблагодарить и еще раз поздравить и с юбилеем и с государственной наградой", - сказал Путин.
Зюганов отметил в среду, 26 июня, юбилей, политику исполнилось 80 лет. Путин присвоил ему звание Героя Труда, а в поздравительной телеграмме охарактеризовал лидера КПРФ как опытного политика, честного, принципиального, преданного интересам Отечества человека. Глава государства также особо отмечал усилия Зюганова, направленные на повышение благосостояния людей, укрепление суверенитета страны и её позиций в мире.