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Архангельская область войдет в федеральный проект "Императорский маршрут"

Архангельская область войдет в федеральный проект "Императорский маршрут" - РИА Новости, 27.06.2024

Архангельская область войдет в федеральный проект "Императорский маршрут"

Архангельская область станет 31-м регионом России, где фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке министерства экономического... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T12:59

2024-06-27T12:59

2024-06-27T12:59

архангельская область

архангельская область

архангельск

россия

александр i

александр цыбульский

петр i

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

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АРХАНГЕЛЬСК, 27 июн – РИА Новости. Архангельская область станет 31-м регионом России, где фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке министерства экономического развития РФ будет реализован "Императорский маршрут" для туристов, которые хотят познакомиться с историко-культурным наследием региона, связанным с императорским домом Романовых, сообщила пресс-служба правительства области. "Тридцатого июня в Ломоносовском зале историко-архитектурного комплекса "Гостиные дворы" города Архангельска состоится подписание трехстороннего соглашения о включении Архангельской области в федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут", - говорится в сообщении. В церемонии подписания соглашения примут участие губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (Фонд ЕСПО) Анна Громова. Федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" реализуется фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" с 2017 года. Особенностью проекта является не только объединение в регионах посредством культурно-познавательного туризма объектов, связанных с императорским домом Романовых. "Федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" является эффективной формой популяризации отечественной истории, патриотического воспитания школьников и молодёжи. Архангельская область располагает богатейшим историко-культурным наследием, связанным с 300-летним периодом правления императорского дома Романовых", - отметили в пресс-службе. Архангельск неоднократно посещали императоры Пётр I, Александр I, Александр II, с паломническим визитом в 1913 году в Архангельске побывала великая княгиня Елизавета Фёдоровна. Сообщается, что после церемонии подписания соглашения состоится торжественное открытие передвижной стендовой выставки "Святитель Лука – врач, педагог, пастырь", посвящённой жизни, подвижнической деятельности и духовному подвигу врача-хирурга Валентина Войно-Ясенецкого – архиепископа Симферопольского и Крымского Луки. Экспозиция создана научным коллективом фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" в сотрудничестве с Институтом всеобщей истории Российской академии наук. Еще одним событием духовной жизни региона станет божественная литургия в храме Трех Святителей в деревне Кадь Приморского района Архангельской области, которую спустя 105 лет после закрытия храма совершит викарий святейшего патриарха, архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов). Также в ходе визита в Архангельск 30 июня и 1 июля делегация фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" посетит музеи и достопримечательности города, связанные с императорским домом Романовых, оценит туристических потенциал исторических объектов с целью последующего включения в "Императорский маршрут". Специалисты Фонда ЕСПО побывают в Музее-заповеднике "Малые Корелы", Архангельском музее изобразительных искусств, Свято-Троицком Антониево-Сийском мужском монастыре, Михаило-Архангельском кафедральном соборе, совершат пешую экскурсию по набережной Северной Двины. Делегация Фонда ЕСПО также оценит уникальный туристический объект - старейшее пассажирское судно России - пароход-колесник "Н.В. Гоголь", который находится на ходу и сможет принимать туристов "Императорского маршрута".

https://ria.ru/20240626/podderzhka-1955547035.html

https://ria.ru/20240518/port-1946927172.html

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Артем Смирнов

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