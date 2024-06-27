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Суд приговорил к условному сроку академика РАН Солнцева

Суд приговорил к условному сроку академика РАН Солнцева - РИА Новости, 27.06.2024

Суд приговорил к условному сроку академика РАН Солнцева

Гагаринский суд Москвы назначил 5 лет колонии условно академику РАН, доктору химических наук Константину Солнцеву за крупное мошенничество, сообщили РИА Новости РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T18:14

2024-06-27T18:14

2024-06-27T18:34

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы назначил 5 лет колонии условно академику РАН, доктору химических наук Константину Солнцеву за крупное мошенничество, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил Солнцеву К.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком на пять лет со штрафом в размере 600 000 рублей", - сказал собеседник агентства. Вместе с Солнцевым фигурантом по делу проходит Сергей Дягилец. Согласно картотеке Гагаринского райсуда, обоим вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и часть 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств). Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на прокуратуру и СК РФ, академик вместе с бизнесменом Сергеем Дягилецом похитили более 168 миллионов рублей на контрактах по обслуживанию РАН, часть из которых была отмыта. Прокуратура запрашивала 5,5 лет колонии для Солнцева и 8 лет - для второго фигуранта. Защита настаивала на их оправдании. Дягилец же получил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Его взяли под стражу в зале суда. Кроме этого, суд взыскал солидарно с Дягильца и Солнцева в пользу ФГБУ "Российская академия наук", в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сумму в размере более 168 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240619/vzyatka-1953946827.html

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происшествия, космос - риа наука, россия, москва, российская академия наук, следственный комитет россии (ск рф)