Суд приговорил к условному сроку академика РАН Солнцева
Академику РАН Солнцеву дали 5 лет колонии условно за крупное мошенничество
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАкадемик РАН Константин Солнцев во время оглашения приговора в Гагаринском районном суде
Академик РАН Константин Солнцев во время оглашения приговора в Гагаринском районном суде
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы назначил 5 лет колонии условно академику РАН, доктору химических наук Константину Солнцеву за крупное мошенничество, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил Солнцеву К.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком на пять лет со штрафом в размере 600 000 рублей", - сказал собеседник агентства.
Вместе с Солнцевым фигурантом по делу проходит Сергей Дягилец. Согласно картотеке Гагаринского райсуда, обоим вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и часть 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).
Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на прокуратуру и СК РФ, академик вместе с бизнесменом Сергеем Дягилецом похитили более 168 миллионов рублей на контрактах по обслуживанию РАН, часть из которых была отмыта. Прокуратура запрашивала 5,5 лет колонии для Солнцева и 8 лет - для второго фигуранта. Защита настаивала на их оправдании.
Дягилец же получил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Его взяли под стражу в зале суда.
Кроме этого, суд взыскал солидарно с Дягильца и Солнцева в пользу ФГБУ "Российская академия наук", в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сумму в размере более 168 миллионов рублей.