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Суд приговорил к условному сроку академика РАН Солнцева - РИА Новости, 27.06.2024
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18:14 27.06.2024 (обновлено: 18:34 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/prigovor-1955924205.html
Суд приговорил к условному сроку академика РАН Солнцева
Суд приговорил к условному сроку академика РАН Солнцева - РИА Новости, 27.06.2024
Суд приговорил к условному сроку академика РАН Солнцева
Гагаринский суд Москвы назначил 5 лет колонии условно академику РАН, доктору химических наук Константину Солнцеву за крупное мошенничество, сообщили РИА Новости РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T18:14
2024-06-27T18:34
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы назначил 5 лет колонии условно академику РАН, доктору химических наук Константину Солнцеву за крупное мошенничество, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил Солнцеву К.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком на пять лет со штрафом в размере 600 000 рублей", - сказал собеседник агентства. Вместе с Солнцевым фигурантом по делу проходит Сергей Дягилец. Согласно картотеке Гагаринского райсуда, обоим вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и часть 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств). Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на прокуратуру и СК РФ, академик вместе с бизнесменом Сергеем Дягилецом похитили более 168 миллионов рублей на контрактах по обслуживанию РАН, часть из которых была отмыта. Прокуратура запрашивала 5,5 лет колонии для Солнцева и 8 лет - для второго фигуранта. Защита настаивала на их оправдании. Дягилец же получил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Его взяли под стражу в зале суда. Кроме этого, суд взыскал солидарно с Дягильца и Солнцева в пользу ФГБУ "Российская академия наук", в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сумму в размере более 168 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240619/vzyatka-1953946827.html
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происшествия, космос - риа наука, россия, москва, российская академия наук, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Космос - РИА Наука, Россия, Москва, Российская академия наук, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд приговорил к условному сроку академика РАН Солнцева

Академику РАН Солнцеву дали 5 лет колонии условно за крупное мошенничество

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАкадемик РАН Константин Солнцев во время оглашения приговора в Гагаринском районном суде
Академик РАН Константин Солнцев во время оглашения приговора в Гагаринском районном суде - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Академик РАН Константин Солнцев во время оглашения приговора в Гагаринском районном суде
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы назначил 5 лет колонии условно академику РАН, доктору химических наук Константину Солнцеву за крупное мошенничество, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил Солнцеву К.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком на пять лет со штрафом в размере 600 000 рублей", - сказал собеседник агентства.
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Вместе с Солнцевым фигурантом по делу проходит Сергей Дягилец. Согласно картотеке Гагаринского райсуда, обоим вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и часть 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).
Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на прокуратуру и СК РФ, академик вместе с бизнесменом Сергеем Дягилецом похитили более 168 миллионов рублей на контрактах по обслуживанию РАН, часть из которых была отмыта. Прокуратура запрашивала 5,5 лет колонии для Солнцева и 8 лет - для второго фигуранта. Защита настаивала на их оправдании.
Дягилец же получил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Его взяли под стражу в зале суда.
Кроме этого, суд взыскал солидарно с Дягильца и Солнцева в пользу ФГБУ "Российская академия наук", в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сумму в размере более 168 миллионов рублей.
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