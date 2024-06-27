ОНФ направил в прифронтовую зону приборы РЭБ и противоосколочные комплекты
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Народный фронт по поручению президента обеспечил приборами РЭБ и противоосколочными комплектами бригады скорой помощи в прифронтовой зоне, сообщили в президентском движении.
"Благодаря решению главы государства Народный фронт получил возможность оснастить машины скорой помощи, работающие в прифронтовой зоне, приборами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), противоосколочными одеялами, а экипажи медиков – бронежилетами и касками", - говорится в сообщении.
По данным заместителя руководителя Исполкома Народного фронта Сергея Горбунова, всего в новые регионы будет передано 225 комплектов противоосколочных одеял и жилетов, 84 машины скорой помощи оснастят приборами РЭБ. Кроме того, по его словам, медики новых регионов, которые выезжают на линию боевого соприкосновения, и водители скорых получат также 324 комплекта индивидуальной защиты – бронежилеты и каски.
Решение оснастить гражданские машины скорой помощи средствами защиты было принято после обращения фельдшера 6-й подстанции скорой помощи из Донецка Галины Яковлевой на форуме "Всё для Победы!" в Туле к президенту Владимиру Путину. Она рассказала, что водители скорых не получают выплаты за опасность, хотя выезжают в места обстрелов, где велика вероятность повторного прилета. Причем фельдшеры бригады получали доплаты, а водители – нет. Тогда же по поручению президента этот вопрос был решен – с февраля водители получают полагающиеся выплаты.
Кроме того, Яковлева сказала, что в стандартных армейских жилетах тяжело оказывать помощь. Также не защищены автомобили, часто оказывающиеся под обстрелом. Президент поручил выделить средства на которые Народный фронт закупил необходимое оборудование для автомобилей: бронеодеяла, средства РЭБ и детекторы дронов, а также средства защиты для самих медиков – легкие гибкие бронежилеты с капюшонами.
Сообщается, что в передаче ценного груза от Народного фронта в Республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Донецкой Народной Республики приняли участие первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин. По поручению президента, они проверили, как ведется работа по обеспечению безопасности докторов, а также пообщались с медиками и водителями скорой помощи, обсудили, что надо сделать, чтобы защита стала ещё эффективнее: как можно модифицировать жилет, чтобы прикрыть руки, как закрепить одеяла в салоне машины.
Также Народный фронт обеспечил аналогичными наборами скорые в Запорожской и Херсонской областях.