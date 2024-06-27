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Медведев заявил о попытках Запада заменить международное право - РИА Новости, 27.06.2024
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16:36 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/pravo-1955896961.html
Медведев заявил о попытках Запада заменить международное право
Медведев заявил о попытках Запада заменить международное право - РИА Новости, 27.06.2024
Медведев заявил о попытках Запада заменить международное право
Запад пытается заменить международное право суррогатным понятием "порядок, основанный на правилах", заявил заместитель председателя Совета Безопасности... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T16:36
2024-06-27T16:36
дмитрий медведев
петербургский международный юридический форум
в мире
санкт-петербург
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Запад пытается заменить международное право суррогатным понятием "порядок, основанный на правилах", заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). "Вот это суррогатное понятие - "порядок, основанный на правилах", коллективный Запад им пытается упорно заменить само международное право. Объясню подробно свою позицию. Само по себе это невнятное, и в чем-то даже тавтологическое понятие, возникло в 90-х годах, и по началу, получило некое хождение. Однако до конца так и не понял, на какой именно свод правил должен опираться современный правопорядок. В последние десятилетия американский госдеп снова вытащил этот термин на свет божий и стал использовать его, по сути, вместо термина "международное право". Причем, как обычно, ничего не объяснив, как это американцы любят делать. Я помню, как это изначально происходило на международных саммитах в нулевые годы, значит, во втором десятилетии. Вдруг вместо термина "международное право" появляется этот уродливый Франкенштейн, и западные страны сидят и как бы подмигивают друг другу, типа, мы понимаем, что это значит. И это стало просачиваться в различные декларации, в различные заявления", - сказал Медведев. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20240617/medvedev-1953377538.html
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дмитрий медведев, петербургский международный юридический форум, в мире, санкт-петербург, россия
Дмитрий Медведев, Петербургский международный юридический форум, В мире, Санкт-Петербург, Россия
Медведев заявил о попытках Запада заменить международное право

Медведев: Запад пытается заменить международное право суррогатным понятием

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Запад пытается заменить международное право суррогатным понятием "порядок, основанный на правилах", заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
"Вот это суррогатное понятие - "порядок, основанный на правилах", коллективный Запад им пытается упорно заменить само международное право. Объясню подробно свою позицию. Само по себе это невнятное, и в чем-то даже тавтологическое понятие, возникло в 90-х годах, и по началу, получило некое хождение. Однако до конца так и не понял, на какой именно свод правил должен опираться современный правопорядок. В последние десятилетия американский госдеп снова вытащил этот термин на свет божий и стал использовать его, по сути, вместо термина "международное право". Причем, как обычно, ничего не объяснив, как это американцы любят делать. Я помню, как это изначально происходило на международных саммитах в нулевые годы, значит, во втором десятилетии. Вдруг вместо термина "международное право" появляется этот уродливый Франкенштейн, и западные страны сидят и как бы подмигивают друг другу, типа, мы понимаем, что это значит. И это стало просачиваться в различные декларации, в различные заявления", - сказал Медведев.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании постоянного комитета движения Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - За свободу наций! во Владивостоке. 17 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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