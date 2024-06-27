https://ria.ru/20240627/pravo-1955896961.html

Медведев заявил о попытках Запада заменить международное право

Медведев заявил о попытках Запада заменить международное право - РИА Новости, 27.06.2024

Медведев заявил о попытках Запада заменить международное право

Запад пытается заменить международное право суррогатным понятием "порядок, основанный на правилах", заявил заместитель председателя Совета Безопасности... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T16:36

2024-06-27T16:36

2024-06-27T16:36

дмитрий медведев

петербургский международный юридический форум

в мире

санкт-петербург

россия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Запад пытается заменить международное право суррогатным понятием "порядок, основанный на правилах", заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). "Вот это суррогатное понятие - "порядок, основанный на правилах", коллективный Запад им пытается упорно заменить само международное право. Объясню подробно свою позицию. Само по себе это невнятное, и в чем-то даже тавтологическое понятие, возникло в 90-х годах, и по началу, получило некое хождение. Однако до конца так и не понял, на какой именно свод правил должен опираться современный правопорядок. В последние десятилетия американский госдеп снова вытащил этот термин на свет божий и стал использовать его, по сути, вместо термина "международное право". Причем, как обычно, ничего не объяснив, как это американцы любят делать. Я помню, как это изначально происходило на международных саммитах в нулевые годы, значит, во втором десятилетии. Вдруг вместо термина "международное право" появляется этот уродливый Франкенштейн, и западные страны сидят и как бы подмигивают друг другу, типа, мы понимаем, что это значит. И это стало просачиваться в различные декларации, в различные заявления", - сказал Медведев. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://ria.ru/20240617/medvedev-1953377538.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

дмитрий медведев, петербургский международный юридический форум, в мире, санкт-петербург, россия