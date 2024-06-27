https://ria.ru/20240627/pokushenie-1955861348.html

В Петербурге приезжий попытался задушить подростка на спортивной площадке

В Петербурге приезжий попытался задушить подростка на спортивной площадке - РИА Новости, 27.06.2024

В Петербурге приезжий попытался задушить подростка на спортивной площадке

В Санкт-Петербурге задержали нелегально находящегося в РФ уроженца Узбекистана, которого подозревают в попытке задушить подростка на спортивной площадке,... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T14:34

2024-06-27T14:34

2024-06-27T14:38

происшествия

россия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

узбекистан

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали нелегально находящегося в РФ уроженца Узбекистана, которого подозревают в попытке задушить подростка на спортивной площадке, сообщается в Telegram-канале городского главка СК РФ. По версии следствия, 24 июня подозреваемый на спортивной площадке на улице Добровольцев "неоднократно хватал за горло 12-летнего ребенка", свой преступный умысел он не довел до конца "благодаря вмешательству третьих лиц". Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). "По подозрению в совершении преступления задержан 25-летний уроженец Узбекистана, не имеющий регистрации на территории России", - говорится в сообщении. По информации из Telegram-канала регионального главка МВД РФ, очевидцы сообщили в полицию Красносельского района, что на футбольном поле мужчина начал душить 12-летнего подростка. "Установлено, что у него во время игры в футбол произошел конфликт с 12-летним подростком, после чего он схватил мальчика за горло и начал душить. Неравнодушные прохожие вызвали на место полицейских", - проинформировал главк. Мужчина вину отрицал. Тем же вечером ребёнка осмотрели врачи, после этого мать подростка обратилась в полицию с заявлением.

https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html

https://ria.ru/20240626/migratsiya-1955492892.html

россия

санкт-петербург

узбекистан

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), узбекистан