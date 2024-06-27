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Песков назвал Конго перспективной страной для развития отношений с Россией
Песков назвал Конго перспективной страной для развития отношений с Россией - РИА Новости, 27.06.2024
Песков назвал Конго перспективной страной для развития отношений с Россией
Конго – весьма перспективная страна для развития отношений с РФ, их потенциал далек от полноценного задействования, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T11:59
2024-06-27T11:59
2024-06-27T13:32
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Конго – весьма перспективная страна для развития отношений с РФ, их потенциал далек от полноценного задействования, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо находится в России с официальным визитом."Весьма и весьма перспективная для нас страна, дружественная страна для развития двусторонних отношений, потенциал которых весьма и весьма далек от полноценного задействования, поэтому есть над чем работать", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь главы государства отметил, что президент Республики Конго Сассу-Нгессо – достаточно частый гость в России."Был на недавнем саммите Россия-Африка в Санкт-Петербурге, он также активное участие принимал в саммите Россия-Африка в 2019 году в Сочи", - добавил Песков.Кроме того, Песков рассказал, что в течение дня у президента много рабочих встреч, которые будут носить закрытый характер.
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россия, санкт-петербург, дмитрий песков, дени сассу-нгессо, в мире
Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Песков, Дени Сассу-Нгессо, В мире
Песков назвал Конго перспективной страной для развития отношений с Россией
Песков: потенциал отношений с Конго далек от полноценного задействования
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Конго – весьма перспективная страна для развития отношений с РФ, их потенциал далек от полноценного задействования, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо находится в России с официальным визитом.
«
"Весьма и весьма перспективная для нас страна, дружественная страна для развития двусторонних отношений, потенциал которых весьма и весьма далек от полноценного задействования, поэтому есть над чем работать", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что президент Республики Конго Сассу-Нгессо – достаточно частый гость в России.
"Был на недавнем саммите Россия-Африка в Санкт-Петербурге, он также активное участие принимал в саммите Россия-Африка в 2019 году в Сочи", - добавил Песков.
Кроме того, Песков рассказал, что в течение дня у президента много рабочих встреч, которые будут носить закрытый характер.