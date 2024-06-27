https://ria.ru/20240627/peskov-1955812499.html

Песков назвал Конго перспективной страной для развития отношений с Россией

Песков назвал Конго перспективной страной для развития отношений с Россией - РИА Новости, 27.06.2024

Песков назвал Конго перспективной страной для развития отношений с Россией

Конго – весьма перспективная страна для развития отношений с РФ, их потенциал далек от полноценного задействования, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T11:59

2024-06-27T11:59

2024-06-27T13:32

россия

санкт-петербург

дмитрий песков

дени сассу-нгессо

в мире

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Конго – весьма перспективная страна для развития отношений с РФ, их потенциал далек от полноценного задействования, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо находится в России с официальным визитом."Весьма и весьма перспективная для нас страна, дружественная страна для развития двусторонних отношений, потенциал которых весьма и весьма далек от полноценного задействования, поэтому есть над чем работать", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь главы государства отметил, что президент Республики Конго Сассу-Нгессо – достаточно частый гость в России."Был на недавнем саммите Россия-Африка в Санкт-Петербурге, он также активное участие принимал в саммите Россия-Африка в 2019 году в Сочи", - добавил Песков.Кроме того, Песков рассказал, что в течение дня у президента много рабочих встреч, которые будут носить закрытый характер.

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россия, санкт-петербург, дмитрий песков, дени сассу-нгессо, в мире