"Станет более агрессивным". НАТО указала на участь России
Политолог Пархалина: Рютте будет агрессивнее Столтенберга
© AP PhotoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Михаил Катков. В руководстве Североатлантического альянса изменения. С 1 октября пост генсека займет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. О том, что это сулит Москве, — в материале РИА Новости.
Политический рекордсмен
"Я тепло приветствую избрание союзниками по НАТО Марка Рютте в качестве моего преемника. <…> Я знаю, что оставляю НАТО в надежных руках", — заявил Столтенберг.
На родине Рютте дольше всех возглавлял правительство — с 2010-го. До него "чемпионом" был Рууд Любберс, правивший с 1982 по 1994 год. Считается, что у нынешнего премьера талант находить компромиссы даже в самых сложных ситуациях.
© AP Photo / Armin DurgutМарк Рютте
© AP Photo / Armin Durgut
Марк Рютте
Политикой уроженец Гааги занялся в Лейденском университете, где учился на историка. Там он руководил молодежной организацией "Свобода и демократия" (JOVD), сотрудничающей с праволиберальной "Народной партией за свободу и демократию" (VVD). В 1993-1997 годах состоял на выборных должностях в VVD, а в 2006-м — в 39 лет — возглавил ее.
Во внутренней политике Рютте выступает за увеличение пенсионного возраста, сокращение дефицита госбюджета и ужесточение миграционной политики. Во внешней зарекомендовал себя как последовательный критик Владимира Путина. В период его премьерства в Донбассе произошла авиакатастрофа малайзийского Boeing MH17, большинство пассажиров которого были гражданами Нидерландов. Власти тогда возложили вину на Москву.
При этом правительство Рютте одним из первых согласилось передать Киеву истребители F-16. Кроме того, премьер считается одним из главных лоббистов интересов Украины в Евросоюзе.
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Дело чести
Главным препятствием на пути к креслу генсека для Рютте долгое время считали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. У того был свой кандидат — президент Румынии Клаус Йоханнис.
В итоге премьер Нидерландов сумел перетянуть Будапешт на свою сторону: пообещал, что "венгерские средства не будут направлять Киеву".
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине с президентом России Владимиром Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине с президентом России Владимиром Путиным
Примечательно, что параллельно с этим Орбан ждал от коллеги извинений за слова трехлетней давности. Тогда Рютте жестко прокомментировал венгерский закон о запрете обсуждать ЛГБТ*-темы в школах. "Для меня Венгрии больше нет места в ЕС. <…> Но я не единственный, кто решает это: есть еще 26 стран. Это нужно делать шаг за шагом", — заявил нидерландский премьер.
С тех пор Орбан неоднократно утверждал, что его соотечественники "не смогут доверять такому генсеку НАТО". Видимо, этот вопрос оказался не таким принципиальным.
Будущее альянса
Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко обращает внимание на сложности, связанные с избранием генсека. По его мнению, Столтенберг пробыл на этом посту больше восьми лет только по той причине, что ему не могли найти приемлемую альтернативу.
"Рютте разделяет все убеждения предшественника и готов последовательно продвигать нужную США повестку. Разница лишь в том, что преемник более агрессивный, но через год, когда он все и всем докажет, может стать сдержаннее", — говорит Оленченко.
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед заседанием Совета НАТО — Украина
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед заседанием Совета НАТО — Украина
При этом эксперт отмечает, что поиск нового формального главы блока шел довольно тяжело. Помимо президента Румынии, в разное время на эту роль претендовали бывший премьер-министр и министр обороны Великобритании Борис Джонсон и Бен Уоллес, глава Эстонии Кая Каллас и другие, но им отказали. По мнению Оленченко, лидеры альянса посчитали, что эти политики будут слишком самостоятельными.
Президент Ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества, замдиректора ИНИОН РАН Татьяна Пархалина, в свою очередь, ожидает, что Рютте будет более активным и влиятельным генсеком. При этом она уверена, что значимость этой должности во многом зависит от того, кто ее занимает.
© AP Photo / Virginia MayoГлава Пентагона США Ллойд Остин на заседании контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Пентагона США Ллойд Остин на заседании контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
"К примеру, сильными личностями были лорды Гастингс Исмей и Джордж Робертсон. Оба сыграли важную роль в жизни альянса. Вместе с тем генсек НАТО — это топ-менеджер, а не главный начальник. Он не может приказывать президентам и премьер-министрам. Он только координирует их деятельность, чтобы они эффективно решали стоящие перед альянсом задачи", — поясняет Пархалина.
Поскольку Рютте последовательно защищает интересы Киева, тема помощи Украине, по мнению эксперта, будет еще чаще всплывать в повестке военного блока.
* Запрещенная в России экстремистская организация.