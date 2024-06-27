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В России зарегистрировали 60 радиофармацевтических препаратов - РИА Новости, 27.06.2024
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12:32 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/minzdrav-1955822237.html
В России зарегистрировали 60 радиофармацевтических препаратов
В России зарегистрировали 60 радиофармацевтических препаратов - РИА Новости, 27.06.2024
В России зарегистрировали 60 радиофармацевтических препаратов
Шестьдесят радиофармацевтических препаратов уже зарегистрировано в России, ведется активная работа и по внедрению в медицинскую практику персонализированных... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:32
2024-06-27T12:32
общество
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белоруссия
здоровье
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ВИТЕБСК, 27 июн - РИА Новости. Шестьдесят радиофармацевтических препаратов уже зарегистрировано в России, ведется активная работа и по внедрению в медицинскую практику персонализированных радиофармацевтических продуктов, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев. "Хотел бы подсветить в сфере создания новой медицинской продукции такое важное направление, как радиофармацевтический препарат. Сегодня в России зарегистрировано 60 лекарственных средств. Но мы крайне активно работаем над внедрением в медицинскую практику персонализированных радиофармацевтических продуктов",- сказал Глаголев на площадке форума регионов Белоруссии и России. Он пояснил, что такие продукты часто обеспечивают одновременно диагностику и лечение, улучшают выживаемость и качество жизни пациентов с тяжелыми онкологическими патологиями, например, при неоперабельном раке простаты.
https://ria.ru/20240205/preparaty-1925403614.html
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общество, россия, белоруссия, здоровье
Общество, Россия, Белоруссия, Здоровье
В России зарегистрировали 60 радиофармацевтических препаратов

Минздрав: в России уже зарегистрировано 60 радиофармацевтических препаратов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМакет мобильного генератора рения-188, который используется при создании радиофармацевтических препаратов
Макет мобильного генератора рения-188, который используется при создании радиофармацевтических препаратов - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Макет мобильного генератора рения-188, который используется при создании радиофармацевтических препаратов. Архивное фото
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ВИТЕБСК, 27 июн - РИА Новости. Шестьдесят радиофармацевтических препаратов уже зарегистрировано в России, ведется активная работа и по внедрению в медицинскую практику персонализированных радиофармацевтических продуктов, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.
"Хотел бы подсветить в сфере создания новой медицинской продукции такое важное направление, как радиофармацевтический препарат. Сегодня в России зарегистрировано 60 лекарственных средств. Но мы крайне активно работаем над внедрением в медицинскую практику персонализированных радиофармацевтических продуктов",- сказал Глаголев на площадке форума регионов Белоруссии и России.
Он пояснил, что такие продукты часто обеспечивают одновременно диагностику и лечение, улучшают выживаемость и качество жизни пациентов с тяжелыми онкологическими патологиями, например, при неоперабельном раке простаты.
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5 февраля, 08:23
 
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