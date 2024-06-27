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­Замглавы Минюста раскрыл статистику по арестантам, содержащимся в СИЗО - РИА Новости, 27.06.2024
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14:36 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/minyust-1955858233.html
­Замглавы Минюста раскрыл статистику по арестантам, содержащимся в СИЗО
­Замглавы Минюста раскрыл статистику по арестантам, содержащимся в СИЗО - РИА Новости, 27.06.2024
­Замглавы Минюста раскрыл статистику по арестантам, содержащимся в СИЗО
Половина содержащихся в СИЗО были арестованы за преступления небольшой тяжести, сообщил заместитель министра юстиции РФ Вадим Федоров на Петербургском... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:36
2024-06-27T14:36
здоровье - общество
россия
москва
московская область (подмосковье)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Половина содержащихся в СИЗО были арестованы за преступления небольшой тяжести, сообщил заместитель министра юстиции РФ Вадим Федоров на Петербургском международном юридическом форуме. "По состоянию на 1 января 2024 года в СИЗО более 100 тысяч подозреваемых и обвиняемых, половина из них - по подозрению в совершении преступлений небольшой тяжести", - сказал Федоров, выступая на панельной дискуссии. Он добавил, что в 2024 году Минюстом и ФСИН был проведен анализ мер об избрании мер заключения под стражу подозреваемых в преступлении небольшой и средней тяжести в СИЗО Москвы и Московской области. "И вот что показала статистика: в 40% случаях мера содержания под стражей избиралась, когда у лица не было гражданства РФ, регистрации на территории России и постоянного источника дохода, еще в 33% случаев - отсутствие регистрации по месту жительства и постоянного источника дохода, и в 16% случаев произошла замена меры пресечения в связи с нарушением подозреваемым/обвиняемым ограничений", - сказал Федоров. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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здоровье - общество, россия, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Здоровье - Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
­Замглавы Минюста раскрыл статистику по арестантам, содержащимся в СИЗО

Минюст: половине арестантов СИЗО вменяют преступления небольшой тяжести

© РИА Новости / Алексей ФилипповСотрудники СИЗО
Сотрудники СИЗО - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Сотрудники СИЗО
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Половина содержащихся в СИЗО были арестованы за преступления небольшой тяжести, сообщил заместитель министра юстиции РФ Вадим Федоров на Петербургском международном юридическом форуме.
"По состоянию на 1 января 2024 года в СИЗО более 100 тысяч подозреваемых и обвиняемых, половина из них - по подозрению в совершении преступлений небольшой тяжести", - сказал Федоров, выступая на панельной дискуссии.
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Он добавил, что в 2024 году Минюстом и ФСИН был проведен анализ мер об избрании мер заключения под стражу подозреваемых в преступлении небольшой и средней тяжести в СИЗО Москвы и Московской области.
"И вот что показала статистика: в 40% случаях мера содержания под стражей избиралась, когда у лица не было гражданства РФ, регистрации на территории России и постоянного источника дохода, еще в 33% случаев - отсутствие регистрации по месту жительства и постоянного источника дохода, и в 16% случаев произошла замена меры пресечения в связи с нарушением подозреваемым/обвиняемым ограничений", - сказал Федоров.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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