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В Екатеринбурге задержали организаторов незаконной миграции - РИА Новости, 27.06.2024
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20:15 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/migratsiya-1955949862.html
В Екатеринбурге задержали организаторов незаконной миграции
В Екатеринбурге задержали организаторов незаконной миграции - РИА Новости, 27.06.2024
В Екатеринбурге задержали организаторов незаконной миграции
Силовики задержали в Екатеринбурге шесть членов преступной группы, организовавшей незаконное пребывание на территории Свердловской области более 4 тысяч... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T20:15
2024-06-27T20:15
происшествия
екатеринбург
свердловская область
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Силовики задержали в Екатеринбурге шесть членов преступной группы, организовавшей незаконное пребывание на территории Свердловской области более 4 тысяч иностранцев, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "В Екатеринбурге силовиками пресечена деятельность преступной группы, организовавшей незаконное пребывание на территории Свердловской области более 4 тысяч иностранных граждан путем изготовления поддельных трудовых договоров, заверенных поддельными печатями коммерческих организаций Екатеринбурга. На основании указанных документов, иностранцы продлевали срок своего пребывания в России до 1 года", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в общей сложности задержаны шесть человек. По местам их жительства, а также в двух офисных помещениях проведены обыски и изъяты компьютерная техника и средства связи, более 30 печатей коммерческих организаций, 20 банковских карт, свыше 1 тысячи документов. По факту организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело, добавил источник.
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Россия
В Екатеринбурге задержали организаторов незаконной миграции

На Урале задержали 6 организаторов незаконного пребывания 4 тыс иностранцев

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Силовики задержали в Екатеринбурге шесть членов преступной группы, организовавшей незаконное пребывание на территории Свердловской области более 4 тысяч иностранцев, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"В Екатеринбурге силовиками пресечена деятельность преступной группы, организовавшей незаконное пребывание на территории Свердловской области более 4 тысяч иностранных граждан путем изготовления поддельных трудовых договоров, заверенных поддельными печатями коммерческих организаций Екатеринбурга. На основании указанных документов, иностранцы продлевали срок своего пребывания в России до 1 года", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в общей сложности задержаны шесть человек. По местам их жительства, а также в двух офисных помещениях проведены обыски и изъяты компьютерная техника и средства связи, более 30 печатей коммерческих организаций, 20 банковских карт, свыше 1 тысячи документов.
По факту организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело, добавил источник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
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