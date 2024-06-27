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Медведев прокомментировал выдачу ордеров МУС на "арест" Шойгу и Герасимова
Медведев прокомментировал выдачу ордеров МУС на "арест" Шойгу и Герасимова - РИА Новости, 27.06.2024
Медведев прокомментировал выдачу ордеров МУС на "арест" Шойгу и Герасимова
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выдача ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:55
2024-06-27T17:55
2024-06-27T17:55
международный уголовный суд
россия
сергей шойгу
дмитрий медведев
валерий герасимов
петербургский международный юридический форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выдача ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова противоречит нормам международного права."Противоречит, конечно... не нужно создавать новых норм, нужно просто правильно применять существующие - это справедливо. Проблема только на мой взгляд в том, что когда весь мир упирается в то, что нормы не действуют, есть два варианта развития событий: или попытаться гальванизировать существующие нормы, или все-таки попытаться создать что-то другое, что будут уважать", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ, отвечая на вопрос, противоречит ли международной конвенции и международному праву новые ордера на арест Шойгу и Герасимова.На этой неделе досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на "арест" Шойгу и Герасимова.Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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международный уголовный суд, россия, сергей шойгу, дмитрий медведев, валерий герасимов, петербургский международный юридический форум
Международный уголовный суд, Россия, Сергей Шойгу, Дмитрий Медведев, Валерий Герасимов, Петербургский международный юридический форум
Медведев прокомментировал выдачу ордеров МУС на "арест" Шойгу и Герасимова
Медведев: выдача ордера МУС на "арест" Шойгу и Герасимова идет против норм права
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выдача ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова противоречит нормам международного права.
"Противоречит, конечно... не нужно создавать новых норм, нужно просто правильно применять существующие - это справедливо. Проблема только на мой взгляд в том, что когда весь мир упирается в то, что нормы не действуют, есть два варианта развития событий: или попытаться гальванизировать существующие нормы, или все-таки попытаться создать что-то другое, что будут уважать", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ, отвечая на вопрос, противоречит ли международной конвенции и международному праву новые ордера на арест Шойгу и Герасимова.
На этой неделе досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на "арест" Шойгу и Герасимова.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.