https://ria.ru/20240627/medvedev-1955919186.html

Медведев прокомментировал выдачу ордеров МУС на "арест" Шойгу и Герасимова

Медведев прокомментировал выдачу ордеров МУС на "арест" Шойгу и Герасимова - РИА Новости, 27.06.2024

Медведев прокомментировал выдачу ордеров МУС на "арест" Шойгу и Герасимова

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выдача ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:55

2024-06-27T17:55

2024-06-27T17:55

международный уголовный суд

россия

сергей шойгу

дмитрий медведев

валерий герасимов

петербургский международный юридический форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выдача ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова противоречит нормам международного права."Противоречит, конечно... не нужно создавать новых норм, нужно просто правильно применять существующие - это справедливо. Проблема только на мой взгляд в том, что когда весь мир упирается в то, что нормы не действуют, есть два варианта развития событий: или попытаться гальванизировать существующие нормы, или все-таки попытаться создать что-то другое, что будут уважать", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ, отвечая на вопрос, противоречит ли международной конвенции и международному праву новые ордера на арест Шойгу и Герасимова.На этой неделе досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на "арест" Шойгу и Герасимова.Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://ria.ru/20240627/pravo-1955918884.html

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международный уголовный суд, россия, сергей шойгу, дмитрий медведев, валерий герасимов, петербургский международный юридический форум