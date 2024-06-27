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Марочко рассказал о тактическом успехе ВС России на Купянском направлении - РИА Новости, 27.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:50 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/marochko-1955754071.html
Марочко рассказал о тактическом успехе ВС России на Купянском направлении
Марочко рассказал о тактическом успехе ВС России на Купянском направлении - РИА Новости, 27.06.2024
Марочко рассказал о тактическом успехе ВС России на Купянском направлении
ВС РФ имеют тактический успех на купянском направлении, продвижение на некоторых участках составило около одного километра, сообщил РИА Новости военный эксперт, РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T07:50
2024-06-27T07:50
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. ВС РФ имеют тактический успех на купянском направлении, продвижение на некоторых участках составило около одного километра, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На купянском направлении наши войска имеют тактический успех. За истекшие сутки, подразделения ВС РФ продолжили продвижение в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное и Стельмаховка. В районе Степной Новоселовки была прорвана оборона противника и заняты новые позиции, на которых ранее были вооруженные формирования Украины. Западнее Сватово на одном из участков удалось отодвинуть украинских боевиков приблизительно на километр", - сообщил Марочко агентству. Ранее Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской народной республики. В понедельник в Минобороны РФ сообщали, что российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение трем украинским бригадам в районах Волчанска, Бочково и Липцов Харьковской области, отразили контратаку, потери противника составили до 220 солдат. До этого - в воскресенье - в Минобороны сообщали, что военные "Севера" нанесли семи украинским бригадам поражение у семи населенных пунктов в Харьковской области, а противник потерял до 210 солдат. Незадолго до этого оборонное ведомство сообщало и о том, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской народной республики.
https://ria.ru/20240627/vsu-1955751861.html
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россия, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Марочко рассказал о тактическом успехе ВС России на Купянском направлении

Марочко: ВС России заняли новые позиции на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. ВС РФ имеют тактический успех на купянском направлении, продвижение на некоторых участках составило около одного километра, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На купянском направлении наши войска имеют тактический успех. За истекшие сутки, подразделения ВС РФ продолжили продвижение в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное и Стельмаховка. В районе Степной Новоселовки была прорвана оборона противника и заняты новые позиции, на которых ранее были вооруженные формирования Украины. Западнее Сватово на одном из участков удалось отодвинуть украинских боевиков приблизительно на километр", - сообщил Марочко агентству.
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Вчера, 07:13
Ранее Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской народной республики.
В понедельник в Минобороны РФ сообщали, что российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение трем украинским бригадам в районах Волчанска, Бочково и Липцов Харьковской области, отразили контратаку, потери противника составили до 220 солдат. До этого - в воскресенье - в Минобороны сообщали, что военные "Севера" нанесли семи украинским бригадам поражение у семи населенных пунктов в Харьковской области, а противник потерял до 210 солдат. Незадолго до этого оборонное ведомство сообщало и о том, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской народной республики.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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