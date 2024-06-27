https://ria.ru/20240627/marochko-1955754071.html

Марочко рассказал о тактическом успехе ВС России на Купянском направлении

Марочко рассказал о тактическом успехе ВС России на Купянском направлении - РИА Новости, 27.06.2024

Марочко рассказал о тактическом успехе ВС России на Купянском направлении

ВС РФ имеют тактический успех на купянском направлении, продвижение на некоторых участках составило около одного километра, сообщил РИА Новости военный эксперт, РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T07:50

2024-06-27T07:50

2024-06-27T07:50

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россия

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. ВС РФ имеют тактический успех на купянском направлении, продвижение на некоторых участках составило около одного километра, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На купянском направлении наши войска имеют тактический успех. За истекшие сутки, подразделения ВС РФ продолжили продвижение в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное и Стельмаховка. В районе Степной Новоселовки была прорвана оборона противника и заняты новые позиции, на которых ранее были вооруженные формирования Украины. Западнее Сватово на одном из участков удалось отодвинуть украинских боевиков приблизительно на километр", - сообщил Марочко агентству. Ранее Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской народной республики. В понедельник в Минобороны РФ сообщали, что российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение трем украинским бригадам в районах Волчанска, Бочково и Липцов Харьковской области, отразили контратаку, потери противника составили до 220 солдат. До этого - в воскресенье - в Минобороны сообщали, что военные "Севера" нанесли семи украинским бригадам поражение у семи населенных пунктов в Харьковской области, а противник потерял до 210 солдат. Незадолго до этого оборонное ведомство сообщало и о том, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской народной республики.

https://ria.ru/20240627/vsu-1955751861.html

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россия, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина